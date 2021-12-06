06 декабря 2021
05 декабря 2021
04 декабря 2021

Силовики проводят обыски в пермской больнице по делу о QR-кодах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обыск в
Силовики пришли с обысками в пермскую поликлинку Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

В пермской городской клинической поликлинике №5 силовики с утра проводят обыски. Эту информацию подтвердили URA.RU в министерстве здравоохранения Пермского края.

«С нашей стороны могу подтвердить, что ведутся обыски», — сказал собеседник агентства. По данным СМИ, следственные действия ведутся в двух филиалах учреждения: в поликлинике №2 на ул. Героев Хасана, 26 и в поликлинике №4 на ул. Куйбышева, 111.

Источники портала «Новости Перми» утверждают, что обыски проводятся в рамках проверки информации об изготовлении поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса и QR-кодов. В ГУ МВД по Пермскому краю заявили URA.RU, что «информацией для СМИ не располагают». Ранее сообщалось, что в Прикамье полиция расследует три уголовных дела о подделке справок о вакцинации против коронавируса.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В пермской городской клинической поликлинике №5 силовики с утра проводят обыски. Эту информацию подтвердили URA.RU в министерстве здравоохранения Пермского края. «С нашей стороны могу подтвердить, что ведутся обыски», — сказал собеседник агентства. По данным СМИ, следственные действия ведутся в двух филиалах учреждения: в поликлинике №2 на ул. Героев Хасана, 26 и в поликлинике №4 на ул. Куйбышева, 111. Источники портала «Новости Перми» утверждают, что обыски проводятся в рамках проверки информации об изготовлении поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса и QR-кодов. В ГУ МВД по Пермскому краю заявили URA.RU, что «информацией для СМИ не располагают». Ранее сообщалось, что в Прикамье полиция расследует три уголовных дела о подделке справок о вакцинации против коронавируса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...