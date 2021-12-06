Силовики проводят обыски в пермской больнице по делу о QR-кодах

07 декабря 2021 в 12:45 Размер текста - 17 +

Силовики пришли с обысками в пермскую поликлинку Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды В пермской городской клинической поликлинике №5 силовики с утра проводят обыски. Эту информацию подтвердили URA.RU в министерстве здравоохранения Пермского края. «С нашей стороны могу подтвердить, что ведутся обыски», — сказал собеседник агентства. По данным СМИ, следственные действия ведутся в двух филиалах учреждения: в поликлинике №2 на ул. Героев Хасана, 26 и в поликлинике №4 на ул. Куйбышева, 111. Источники портала «Новости Перми» утверждают, что обыски проводятся в рамках проверки информации об изготовлении поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса и QR-кодов. В ГУ МВД по Пермскому краю заявили URA.RU, что «информацией для СМИ не располагают». Ранее сообщалось, что в Прикамье полиция расследует три уголовных дела о подделке справок о вакцинации против коронавируса. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В пермской городской клинической поликлинике №5 силовики с утра проводят обыски. Эту информацию подтвердили URA.RU в министерстве здравоохранения Пермского края. «С нашей стороны могу подтвердить, что ведутся обыски», — сказал собеседник агентства. По данным СМИ, следственные действия ведутся в двух филиалах учреждения: в поликлинике №2 на ул. Героев Хасана, 26 и в поликлинике №4 на ул. Куйбышева, 111. Источники портала «Новости Перми» утверждают, что обыски проводятся в рамках проверки информации об изготовлении поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса и QR-кодов. В ГУ МВД по Пермскому краю заявили URA.RU, что «информацией для СМИ не располагают». Ранее сообщалось, что в Прикамье полиция расследует три уголовных дела о подделке справок о вакцинации против коронавируса.