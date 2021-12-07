07 декабря 2021

Свердловские власти обсудят снятие запретов для ресторанов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Винный ужин в ресторане ASADO. Екатеринбург, официант, ресторан, ресторан ASADO, asado, асадо
Свердловские рестораторы ждут отмены части COVID-ограничений Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Свердловский оперштаб 9 декабря рассмотрит предложения бизнесменов по отмене части COVID-ограничений для ресторанов и кафе. В частности, коммерсанты предложили снять запрет на работу общепита с 23:00 до 6:00. Об этом URA.RU рассказал вице-президент областной Ассоциации кулинаров и рестораторов Олег Пономарев.

Инициативы были озвучены на встрече предпринимателей с заместителем губернатора Дмитрием Иониным и бизнес-омбудсменом Борис Титов в Екатеринбурге. Владельцы ресторанов задали вопрос, насколько целесообразны дополнительные запреты в тех заведениях, куда входить можно только по QR-кодам. «Притом, что у нас 90% сотрудников вакцинированы. В диалоге Дмитрий Александрович [Ионин] сказал, что ничего не обещает, но вынесет этот вопрос на рассмотрение [оперштаба]», — поделился Олег Пономарев.

Кроме призыва разрешить общепиту работать по ночам, бизнесмены предложили снять запрет на ограничение числа посетителей по площади — сейчас это один человек на 4 квадратных метра. Также рестораторы хотят избавиться от перегородок между столами и отменить максимальный процент заполняемости в тех заведениях, куда пускают только по QR-коду.

Ионин в разговоре с URA.RU отметил, что предложения рестораторов действительно доведут до оперштаба. «9 декабря состоится заседание оперштаба, на котором будут рассматривать, в том числе, вопросы по обращениям бизнес-сообществ», — пояснил замгубернатора. В самом оперштабе получить комментарий к моменту публикации не удалось.

С 30 октября свердловчане без QR-кода не могут попасть в рестораны и кафе. Точки общепита был официально объявлены так называемыми COVID-free зонами — вместе с торговыми центрами, фитнес-клубами и другими заведениями. В соседней Челябинской области 8 декабря было решено отменить запрет на работу ресторанов с 23:00 до 6:00.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловский оперштаб 9 декабря рассмотрит предложения бизнесменов по отмене части COVID-ограничений для ресторанов и кафе. В частности, коммерсанты предложили снять запрет на работу общепита с 23:00 до 6:00. Об этом URA.RU рассказал вице-президент областной Ассоциации кулинаров и рестораторов Олег Пономарев. Инициативы были озвучены на встрече предпринимателей с заместителем губернатора Дмитрием Иониным и бизнес-омбудсменом Борис Титов в Екатеринбурге. Владельцы ресторанов задали вопрос, насколько целесообразны дополнительные запреты в тех заведениях, куда входить можно только по QR-кодам. «Притом, что у нас 90% сотрудников вакцинированы. В диалоге Дмитрий Александрович [Ионин] сказал, что ничего не обещает, но вынесет этот вопрос на рассмотрение [оперштаба]», — поделился Олег Пономарев. Кроме призыва разрешить общепиту работать по ночам, бизнесмены предложили снять запрет на ограничение числа посетителей по площади — сейчас это один человек на 4 квадратных метра. Также рестораторы хотят избавиться от перегородок между столами и отменить максимальный процент заполняемости в тех заведениях, куда пускают только по QR-коду. Ионин в разговоре с URA.RU отметил, что предложения рестораторов действительно доведут до оперштаба. «9 декабря состоится заседание оперштаба, на котором будут рассматривать, в том числе, вопросы по обращениям бизнес-сообществ», — пояснил замгубернатора. В самом оперштабе получить комментарий к моменту публикации не удалось. С 30 октября свердловчане без QR-кода не могут попасть в рестораны и кафе. Точки общепита был официально объявлены так называемыми COVID-free зонами — вместе с торговыми центрами, фитнес-клубами и другими заведениями. В соседней Челябинской области 8 декабря было решено отменить запрет на работу ресторанов с 23:00 до 6:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...