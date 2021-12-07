Свердловские власти обсудят снятие запретов для ресторанов

Свердловские рестораторы ждут отмены части COVID-ограничений Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Свердловский оперштаб 9 декабря рассмотрит предложения бизнесменов по отмене части COVID-ограничений для ресторанов и кафе. В частности, коммерсанты предложили снять запрет на работу общепита с 23:00 до 6:00. Об этом URA.RU рассказал вице-президент областной Ассоциации кулинаров и рестораторов Олег Пономарев.

Инициативы были озвучены на встрече предпринимателей с заместителем губернатора Дмитрием Иониным и бизнес-омбудсменом Борис Титов в Екатеринбурге. Владельцы ресторанов задали вопрос, насколько целесообразны дополнительные запреты в тех заведениях, куда входить можно только по QR-кодам. «Притом, что у нас 90% сотрудников вакцинированы. В диалоге Дмитрий Александрович [Ионин] сказал, что ничего не обещает, но вынесет этот вопрос на рассмотрение [оперштаба]», — поделился Олег Пономарев.

Кроме призыва разрешить общепиту работать по ночам, бизнесмены предложили снять запрет на ограничение числа посетителей по площади — сейчас это один человек на 4 квадратных метра. Также рестораторы хотят избавиться от перегородок между столами и отменить максимальный процент заполняемости в тех заведениях, куда пускают только по QR-коду.

Ионин в разговоре с URA.RU отметил, что предложения рестораторов действительно доведут до оперштаба. «9 декабря состоится заседание оперштаба, на котором будут рассматривать, в том числе, вопросы по обращениям бизнес-сообществ», — пояснил замгубернатора. В самом оперштабе получить комментарий к моменту публикации не удалось.

С 30 октября свердловчане без QR-кода не могут попасть в рестораны и кафе. Точки общепита был официально объявлены так называемыми COVID-free зонами — вместе с торговыми центрами, фитнес-клубами и другими заведениями. В соседней Челябинской области 8 декабря было решено отменить запрет на работу ресторанов с 23:00 до 6:00.