07 декабря 2021

Челябинский губернатор разрешил ресторанам работать ночью

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Прямая линия с Алексеем Текслером. Челябинск, дисплей, текслер алексей, монитор, прямая линия с алексеем текслером
Алексей Текслер услышал рестораторов Фото:
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Коронавирус COVID-19

Заведениям общепита в Челябинской области снимут ограничения на работу в ночное время. Об этом 8 декабря заявил в ходе прямой линии губернатор Алексей Текслер.

«Необходимо поддерживать и бизнес. Заболеваемость коронавирусом снижается. Поэтому я сегодня подпишу распоряжение об отмене запрета на работу заведений общепита в вечернее время», — заявил Текслер.

Ранее представители общепита написали Текслеру открытое письмо. В нем они просят отменить целый ряд коронавирусных запретов накануне новогодних корпоративов. В первую очередь речь шла о запрете работы по ночам.

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Заведениям общепита в Челябинской области снимут ограничения на работу в ночное время. Об этом 8 декабря заявил в ходе прямой линии губернатор Алексей Текслер. «Необходимо поддерживать и бизнес. Заболеваемость коронавирусом снижается. Поэтому я сегодня подпишу распоряжение об отмене запрета на работу заведений общепита в вечернее время», — заявил Текслер. Ранее представители общепита написали Текслеру открытое письмо. В нем они просят отменить целый ряд коронавирусных запретов накануне новогодних корпоративов. В первую очередь речь шла о запрете работы по ночам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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