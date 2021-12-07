Челябинский губернатор разрешил ресторанам работать ночью

Алексей Текслер услышал рестораторов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заведениям общепита в Челябинской области снимут ограничения на работу в ночное время. Об этом 8 декабря заявил в ходе прямой линии губернатор Алексей Текслер.

«Необходимо поддерживать и бизнес. Заболеваемость коронавирусом снижается. Поэтому я сегодня подпишу распоряжение об отмене запрета на работу заведений общепита в вечернее время», — заявил Текслер.

Ранее представители общепита написали Текслеру открытое письмо. В нем они просят отменить целый ряд коронавирусных запретов накануне новогодних корпоративов. В первую очередь речь шла о запрете работы по ночам.