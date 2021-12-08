08 декабря 2021
07 декабря 2021

Источник: в научном центре ЯНАО меняется руководство

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит губернатора СО и Чулпан Хаматовой в ОДКБ №1. Екатеринбург, анализ, микроскоп
Дмитрий Фролов руководит Центром изучения Арктики последние два года Фото:

Директор Научного центра изучения Арктики (НЦИА) Дмитрий Фролов в ближайшее время планирует освободить занимаемую должность, сообщил URA.RU источник, близкий к региональному правительству. Руководитель учреждения якобы уже написал заявление, которое сейчас находится на рассмотрении.

«Поскольку государственное учреждение находится в непосредственной подчиненности департамента внешних связей ЯНАО, заявление поступило туда. О причинах решения руководителя НЦИА неизвестно», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе правительства ЯНАО подтвердить или опровергнуть данную информацию не удалось. При этом на сайте Центра в качестве руководителя на момент публикации по-прежнему указан Дмитрий Фролов.

Ранее URA.RU сообщало, что глава благотворительного фонда «Ямине» Дмитрий Фролов возглавил НЦИА в ноябре 2019 года. В учреждении, созданном еще в 2010 году по инициативе губернатора Дмитрия Кобылкина, тогда произошли сокращения и перераспределение обязанностей сотрудников.

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Директор Научного центра изучения Арктики (НЦИА) Дмитрий Фролов в ближайшее время планирует освободить занимаемую должность, сообщил URA.RU источник, близкий к региональному правительству. Руководитель учреждения якобы уже написал заявление, которое сейчас находится на рассмотрении. «Поскольку государственное учреждение находится в непосредственной подчиненности департамента внешних связей ЯНАО, заявление поступило туда. О причинах решения руководителя НЦИА неизвестно», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе правительства ЯНАО подтвердить или опровергнуть данную информацию не удалось. При этом на сайте Центра в качестве руководителя на момент публикации по-прежнему указан Дмитрий Фролов. Ранее URA.RU сообщало, что глава благотворительного фонда «Ямине» Дмитрий Фролов возглавил НЦИА в ноябре 2019 года. В учреждении, созданном еще в 2010 году по инициативе губернатора Дмитрия Кобылкина, тогда произошли сокращения и перераспределение обязанностей сотрудников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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