Источник: в научном центре ЯНАО меняется руководство

Дмитрий Фролов руководит Центром изучения Арктики последние два года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Директор Научного центра изучения Арктики (НЦИА) Дмитрий Фролов в ближайшее время планирует освободить занимаемую должность, сообщил URA.RU источник, близкий к региональному правительству. Руководитель учреждения якобы уже написал заявление, которое сейчас находится на рассмотрении.

«Поскольку государственное учреждение находится в непосредственной подчиненности департамента внешних связей ЯНАО, заявление поступило туда. О причинах решения руководителя НЦИА неизвестно», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе правительства ЯНАО подтвердить или опровергнуть данную информацию не удалось. При этом на сайте Центра в качестве руководителя на момент публикации по-прежнему указан Дмитрий Фролов.

Ранее URA.RU сообщало, что глава благотворительного фонда «Ямине» Дмитрий Фролов возглавил НЦИА в ноябре 2019 года. В учреждении, созданном еще в 2010 году по инициативе губернатора Дмитрия Кобылкина, тогда произошли сокращения и перераспределение обязанностей сотрудников.