Свердловский губернатор Евгений Куйвашев впервые проехал по новому участку Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД), движение по которому открыли 7 декабря. Сидя на переднем сидении служебного автомобиля Lexus, глава региона записал instagram-видео, в котором высоко оценил работу строителей.
«Съезжаю на новый участок автомобильной дороги — еду из Сысерти. Наши дорожные строители „развязали“ очень вязкий участок, где постоянно были пробки, и открыли движение по вновь уложенной дороге от Челябинского до Кольцовского тракта. Очень удобно, быстро, без пробок», — оценил Евгений Куйвашев на видео в instagram-stories.
Губернатор выразил надежду, что так же быстро будет закончен другой проезд — Южный подход, соединяющий ЕКАД с Челябинским трактом. «Пока идем с опережением графика. Строителям спасибо», — заключил Куйвашев.
Проезд по дополнительному участку от Челябинского тракта до развязки с Кольцовским трактом был запущен 7 декабря. Официально движение по дороге еще не открывали. Свердловская область получила 9 млрд рублей на завершение строительства ЕКАД. Общая протяженность строящегося III пускового комплекса вместе с развязкой составит 11,5 километра.
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев впервые проехал по новому участку Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД), движение по которому открыли 7 декабря. Сидя на переднем сидении служебного автомобиля Lexus, глава региона записал instagram-видео, в котором высоко оценил работу строителей. «Съезжаю на новый участок автомобильной дороги — еду из Сысерти. Наши дорожные строители „развязали“ очень вязкий участок, где постоянно были пробки, и открыли движение по вновь уложенной дороге от Челябинского до Кольцовского тракта. Очень удобно, быстро, без пробок», — оценил Евгений Куйвашев на видео в instagram-stories. Губернатор выразил надежду, что так же быстро будет закончен другой проезд — Южный подход, соединяющий ЕКАД с Челябинским трактом. «Пока идем с опережением графика. Строителям спасибо», — заключил Куйвашев. Проезд по дополнительному участку от Челябинского тракта до развязки с Кольцовским трактом был запущен 7 декабря. Официально движение по дороге еще не открывали. Свердловская область получила 9 млрд рублей на завершение строительства ЕКАД. Общая протяженность строящегося III пускового комплекса вместе с развязкой составит 11,5 километра.