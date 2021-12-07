07 декабря 2021

Свердловский губернатор показал новую дорогу из окна Lexus. «Удобно, без пробок»

© Служба новостей «URA.RU»
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Традиционная первомайская демонстрация. Екатеринбург, куйвашев евгений, портрет
Евгений Куйвашев проехал по новому участку ЕКАДа Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев впервые проехал по новому участку Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД), движение по которому открыли 7 декабря. Сидя на переднем сидении служебного автомобиля Lexus, глава региона записал instagram-видео, в котором высоко оценил работу строителей.

«Съезжаю на новый участок автомобильной дороги — еду из Сысерти. Наши дорожные строители „развязали“ очень вязкий участок, где постоянно были пробки, и открыли движение по вновь уложенной дороге от Челябинского до Кольцовского тракта. Очень удобно, быстро, без пробок», — оценил Евгений Куйвашев на видео в instagram-stories.

Губернатор выразил надежду, что так же быстро будет закончен другой проезд — Южный подход, соединяющий ЕКАД с Челябинским трактом. «Пока идем с опережением графика. Строителям спасибо», — заключил Куйвашев.

Проезд по дополнительному участку от Челябинского тракта до развязки с Кольцовским трактом был запущен 7 декабря. Официально движение по дороге еще не открывали. Свердловская область получила 9 млрд рублей на завершение строительства ЕКАД. Общая протяженность строящегося III пускового комплекса вместе с развязкой составит 11,5 километра.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев впервые проехал по новому участку Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД), движение по которому открыли 7 декабря. Сидя на переднем сидении служебного автомобиля Lexus, глава региона записал instagram-видео, в котором высоко оценил работу строителей. «Съезжаю на новый участок автомобильной дороги — еду из Сысерти. Наши дорожные строители „развязали“ очень вязкий участок, где постоянно были пробки, и открыли движение по вновь уложенной дороге от Челябинского до Кольцовского тракта. Очень удобно, быстро, без пробок», — оценил Евгений Куйвашев на видео в instagram-stories. Губернатор выразил надежду, что так же быстро будет закончен другой проезд — Южный подход, соединяющий ЕКАД с Челябинским трактом. «Пока идем с опережением графика. Строителям спасибо», — заключил Куйвашев. Проезд по дополнительному участку от Челябинского тракта до развязки с Кольцовским трактом был запущен 7 декабря. Официально движение по дороге еще не открывали. Свердловская область получила 9 млрд рублей на завершение строительства ЕКАД. Общая протяженность строящегося III пускового комплекса вместе с развязкой составит 11,5 километра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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