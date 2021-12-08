Путин повысил уральского генерала

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника начальнику штаба Центрального военного округа (ЦВО), Герою России Михаилу Теплинскому. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.
«Присвоить воинское звание генерал-полковника Теплинскому Михаилу Юрьевичу», — сказано в тексте документа. До этого Теплинский имел звание генерал-лейтенанта, которое получил в конце 2014 года. Новые погоны военного соответствуют его должности — помимо начальника штаба, Теплинский является первым заместителем командующего округа.
Теплинский прибыл в Екатеринбург для службы в штабе ЦВО в феврале 2019 года. В 1990-х он участвовал в вооруженном конфликте в Приднестровье и в обеих чеченских кампаниях. За мужество и героизм в 1995 году его удостоили звания Героя России.
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника начальнику штаба Центрального военного округа (ЦВО), Герою России Михаилу Теплинскому. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации. «Присвоить воинское звание генерал-полковника Теплинскому Михаилу Юрьевичу», — сказано в тексте документа. До этого Теплинский имел звание генерал-лейтенанта, которое получил в конце 2014 года. Новые погоны военного соответствуют его должности — помимо начальника штаба, Теплинский является первым заместителем командующего округа. Теплинский прибыл в Екатеринбург для службы в штабе ЦВО в феврале 2019 года. В 1990-х он участвовал в вооруженном конфликте в Приднестровье и в обеих чеченских кампаниях. За мужество и героизм в 1995 году его удостоили звания Героя России.