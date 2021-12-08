Путин повысил уральского генерала

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Официальное открытие выставки День инноваций Центрального военного округа. Екатеринбург, теплинский михаил
Михаилу Теплинскому присвоили звание генерал-полковника Фото:

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника начальнику штаба Центрального военного округа (ЦВО), Герою России Михаилу Теплинскому. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Присвоить воинское звание генерал-полковника Теплинскому Михаилу Юрьевичу», — сказано в тексте документа. До этого Теплинский имел звание генерал-лейтенанта, которое получил в конце 2014 года. Новые погоны военного соответствуют его должности — помимо начальника штаба, Теплинский является первым заместителем командующего округа.

Теплинский прибыл в Екатеринбург для службы в штабе ЦВО в феврале 2019 года. В 1990-х он участвовал в вооруженном конфликте в Приднестровье и в обеих чеченских кампаниях. За мужество и героизм в 1995 году его удостоили звания Героя России.

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Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника начальнику штаба Центрального военного округа (ЦВО), Герою России Михаилу Теплинскому. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации. «Присвоить воинское звание генерал-полковника Теплинскому Михаилу Юрьевичу», — сказано в тексте документа. До этого Теплинский имел звание генерал-лейтенанта, которое получил в конце 2014 года. Новые погоны военного соответствуют его должности — помимо начальника штаба, Теплинский является первым заместителем командующего округа. Теплинский прибыл в Екатеринбург для службы в штабе ЦВО в феврале 2019 года. В 1990-х он участвовал в вооруженном конфликте в Приднестровье и в обеих чеченских кампаниях. За мужество и героизм в 1995 году его удостоили звания Героя России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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