Путин повысил уральского генерала

08 декабря 2021 в 20:12 Размер текста - 17 +

Михаилу Теплинскому присвоили звание генерал-полковника Фото: Анна Майорова © URA.RU Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника начальнику штаба Центрального военного округа (ЦВО), Герою России Михаилу Теплинскому. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации. «Присвоить воинское звание генерал-полковника Теплинскому Михаилу Юрьевичу», — сказано в тексте документа. До этого Теплинский имел звание генерал-лейтенанта, которое получил в конце 2014 года. Новые погоны военного соответствуют его должности — помимо начальника штаба, Теплинский является первым заместителем командующего округа. Теплинский прибыл в Екатеринбург для службы в штабе ЦВО в феврале 2019 года. В 1990-х он участвовал в вооруженном конфликте в Приднестровье и в обеих чеченских кампаниях. За мужество и героизм в 1995 году его удостоили звания Героя России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника начальнику штаба Центрального военного округа (ЦВО), Герою России Михаилу Теплинскому. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации. «Присвоить воинское звание генерал-полковника Теплинскому Михаилу Юрьевичу», — сказано в тексте документа. До этого Теплинский имел звание генерал-лейтенанта, которое получил в конце 2014 года. Новые погоны военного соответствуют его должности — помимо начальника штаба, Теплинский является первым заместителем командующего округа. Теплинский прибыл в Екатеринбург для службы в штабе ЦВО в феврале 2019 года. В 1990-х он участвовал в вооруженном конфликте в Приднестровье и в обеих чеченских кампаниях. За мужество и героизм в 1995 году его удостоили звания Героя России.