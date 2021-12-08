Курсанты Екатеринбургского суворовского военного училища будут проходить вакцинацию от коронавируса. Об этом, по данным членов родительского комитета, было объявлено на совещании представителей Минобороны РФ с семьями суворовцев. Родные подростков боятся, что прививки будут делать принудительно.
«Опасаемся, что будут принуждать к вакцинации. Рычагов давления немало. Например, сейчас все дети с сентября закрыты в училище, запрещены увольнительные, даже на выходные и каникулы, после массовой вакцинации обещают послабления режима. Но ведь могут сделать эти послабления только для вакцинированных, так же как в случае с QR-кодами для взрослых», — приводит слова одной из матерей портал Е1.
Родителям курсантов сообщили, что вакцинация будет добровольной и начнется с января 2022 года. Ученики старше 15 лет будут принимать решение сами, с 12 до 15 лет — по согласию родителей или законных представителей.
В пресс-службе Центрального военного округа заявили, что вакцинация будет проводиться исключительно на добровольной основе. «Данная информация была озвучена в ходе встречи командования учреждения с родителями обучающихся», — сообщили в пресс-службе ЦВО.
7 декабря замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что региональные власти не планируют вводить обязательную вакцинацию подростков. Так чиновник опроверг слова начальника департамента образования Екатеринбурга Константина Шевченко: он утверждал, что детям старше 12 лет будут обязательно ставить прививку от COVID.
Курсанты Екатеринбургского суворовского военного училища будут проходить вакцинацию от коронавируса. Об этом, по данным членов родительского комитета, было объявлено на совещании представителей Минобороны РФ с семьями суворовцев. Родные подростков боятся, что прививки будут делать принудительно. «Опасаемся, что будут принуждать к вакцинации. Рычагов давления немало. Например, сейчас все дети с сентября закрыты в училище, запрещены увольнительные, даже на выходные и каникулы, после массовой вакцинации обещают послабления режима. Но ведь могут сделать эти послабления только для вакцинированных, так же как в случае с QR-кодами для взрослых», — приводит слова одной из матерей портал Е1. Родителям курсантов сообщили, что вакцинация будет добровольной и начнется с января 2022 года. Ученики старше 15 лет будут принимать решение сами, с 12 до 15 лет — по согласию родителей или законных представителей. В пресс-службе Центрального военного округа заявили, что вакцинация будет проводиться исключительно на добровольной основе. «Данная информация была озвучена в ходе встречи командования учреждения с родителями обучающихся», — сообщили в пресс-службе ЦВО. 7 декабря замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что региональные власти не планируют вводить обязательную вакцинацию подростков. Так чиновник опроверг слова начальника департамента образования Екатеринбурга Константина Шевченко: он утверждал, что детям старше 12 лет будут обязательно ставить прививку от COVID.