Родители курсантов Суворовского училища опасаются, что вакцинация будет принудительной Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Курсанты Екатеринбургского суворовского военного училища будут проходить вакцинацию от коронавируса. Об этом, по данным членов родительского комитета, было объявлено на совещании представителей Минобороны РФ с семьями суворовцев. Родные подростков боятся, что прививки будут делать принудительно.

«Опасаемся, что будут принуждать к вакцинации. Рычагов давления немало. Например, сейчас все дети с сентября закрыты в училище, запрещены увольнительные, даже на выходные и каникулы, после массовой вакцинации обещают послабления режима. Но ведь могут сделать эти послабления только для вакцинированных, так же как в случае с QR-кодами для взрослых», — приводит слова одной из матерей портал Е1.

Родителям курсантов сообщили, что вакцинация будет добровольной и начнется с января 2022 года. Ученики старше 15 лет будут принимать решение сами, с 12 до 15 лет — по согласию родителей или законных представителей.

В пресс-службе Центрального военного округа заявили, что вакцинация будет проводиться исключительно на добровольной основе. «Данная информация была озвучена в ходе встречи командования учреждения с родителями обучающихся», — сообщили в пресс-службе ЦВО.

7 декабря замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что региональные власти не планируют вводить обязательную вакцинацию подростков. Так чиновник опроверг слова начальника департамента образования Екатеринбурга Константина Шевченко: он утверждал, что детям старше 12 лет будут обязательно ставить прививку от COVID.