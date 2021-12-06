06 декабря 2021

Свердловские власти опровергли обязательную вакцинацию детей

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ИННОПРОМ-2015: второй день. Екатеринбург, креков павел, портрет
Павел Креков не подтвердил новость об обязательной вакцинации детей Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области не планируют вводить обязательную вакцинацию детей от COVID-19. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, опровергая слова начальника департамента образования Екатеринбурга Константина Шевченко.

«Об обязательной вакцинации речи не ведется», — рассказали URA.RU в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией. Там ссылались на слова Крекова, который сообщил актуальную информацию о соответствующем решении властей.

Ранее Шевченко намекнул, что в Екатеринбурге будет введена обязательная вакцинация подростков от коронавируса. Он допустил, что данная прививка будет включена в календарь обязательных. Речь идет о детях старше 12 лет, прививать которых предполагается в образовательных учреждениях

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В Свердловской области не планируют вводить обязательную вакцинацию детей от COVID-19. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, опровергая слова начальника департамента образования Екатеринбурга Константина Шевченко. «Об обязательной вакцинации речи не ведется», — рассказали URA.RU в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией. Там ссылались на слова Крекова, который сообщил актуальную информацию о соответствующем решении властей. Ранее Шевченко намекнул, что в Екатеринбурге будет введена обязательная вакцинация подростков от коронавируса. Он допустил, что данная прививка будет включена в календарь обязательных. Речь идет о детях старше 12 лет, прививать которых предполагается в образовательных учреждениях
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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