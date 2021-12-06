Свердловские власти опровергли обязательную вакцинацию детей

Павел Креков не подтвердил новость об обязательной вакцинации детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области не планируют вводить обязательную вакцинацию детей от COVID-19. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, опровергая слова начальника департамента образования Екатеринбурга Константина Шевченко.

«Об обязательной вакцинации речи не ведется», — рассказали URA.RU в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией. Там ссылались на слова Крекова, который сообщил актуальную информацию о соответствующем решении властей.

Ранее Шевченко намекнул, что в Екатеринбурге будет введена обязательная вакцинация подростков от коронавируса. Он допустил, что данная прививка будет включена в календарь обязательных. Речь идет о детях старше 12 лет, прививать которых предполагается в образовательных учреждениях