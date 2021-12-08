Байден пригрозил России ужесточением санкций из-за Украины

08 декабря 2021 в 21:48 Размер текста - 17 +

Джо Байден уверил, что США не будут использовать вооруженные силы Фото: Kevin Dietsch Zuma\TASS новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Использование вооруженных сил США в связи с разногласиями с РФ не рассматривается, однако Россия должна быть готова к более суровым санкциям в случае вторжения на Украину. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Это [введение американских войск на территорию Украины] не рассматривается», — приводит ТАСС слова Байдена. Он уточнил, что предупредил российского лидера Владимира Путина о готовности США ввести суровые экономические санкции в случае нападения России на Украину. Американский лидер также отметил, что в случае обострения ситуации на Украине США будут вынуждены расширить свое присутствие в странах НАТО, чтобы укрепить оборонительный потенциал страны. Президент США также намерен организовать встречу представителей России и стран-членов НАТО, чтобы обсудить беспокойство Москвы насчет действий альянса. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Использование вооруженных сил США в связи с разногласиями с РФ не рассматривается, однако Россия должна быть готова к более суровым санкциям в случае вторжения на Украину. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Это [введение американских войск на территорию Украины] не рассматривается», — приводит ТАСС слова Байдена. Он уточнил, что предупредил российского лидера Владимира Путина о готовности США ввести суровые экономические санкции в случае нападения России на Украину. Американский лидер также отметил, что в случае обострения ситуации на Украине США будут вынуждены расширить свое присутствие в странах НАТО, чтобы укрепить оборонительный потенциал страны. Президент США также намерен организовать встречу представителей России и стран-членов НАТО, чтобы обсудить беспокойство Москвы насчет действий альянса.