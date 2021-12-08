Байден пригрозил России ужесточением санкций из-за Украины

Использование вооруженных сил США в связи с разногласиями с РФ не рассматривается, однако Россия должна быть готова к более суровым санкциям в случае вторжения на Украину. Об этом заявил президент США Джо Байден.
«Это [введение американских войск на территорию Украины] не рассматривается», — приводит ТАСС слова Байдена. Он уточнил, что предупредил российского лидера Владимира Путина о готовности США ввести суровые экономические санкции в случае нападения России на Украину.
Американский лидер также отметил, что в случае обострения ситуации на Украине США будут вынуждены расширить свое присутствие в странах НАТО, чтобы укрепить оборонительный потенциал страны. Президент США также намерен организовать встречу представителей России и стран-членов НАТО, чтобы обсудить беспокойство Москвы насчет действий альянса.
Использование вооруженных сил США в связи с разногласиями с РФ не рассматривается, однако Россия должна быть готова к более суровым санкциям в случае вторжения на Украину. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Это [введение американских войск на территорию Украины] не рассматривается», — приводит ТАСС слова Байдена. Он уточнил, что предупредил российского лидера Владимира Путина о готовности США ввести суровые экономические санкции в случае нападения России на Украину. Американский лидер также отметил, что в случае обострения ситуации на Украине США будут вынуждены расширить свое присутствие в странах НАТО, чтобы укрепить оборонительный потенциал страны. Президент США также намерен организовать встречу представителей России и стран-членов НАТО, чтобы обсудить беспокойство Москвы насчет действий альянса.