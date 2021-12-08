Полицейские попросили дать им доступ к банковской тайне

09 декабря 2021 в 08:55 Размер текста - 17 +

Неоднозначная трактовка законов затрудняет доступ к банковской тайне для полицейских, сообщил Андрей Курносенко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU МВД России подготовило законопроект, который позволит ему быстрее получать сведения у банков для проведения доследственных проверок. Об этом рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) ведомства генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко. В случае принятия законопроекта МВД сможет получать доступ к банковской тайне по судебному решению. «Неоднозначность толкования кредитными организациями статьи 26 ФЗ „О банках и банковской деятельности“ и статьи 857 Гражданского кодекса РФ приводит к отказам в предоставлении материалов и документов, необходимых для проведения доследственных проверок и принятия процессуальных решений по ним. ГУЭБиПК МВД России разработан законопроект, предусматривающий единый „прозрачный“ механизм получения сведений в кредитных организациях исключительно по судебному решению», — цитирует Андрея Курносенко ТАСС. Документ, разработанный полицией, также поможет быстрее расследовать дела о хищении активов банков. По словам Курносенко, сейчас МВД привлекается к таким делам только после того, как у кредитных организаций отзывают лицензию на осуществление банковской деятельности. К этому времени все активы уже похищены, первичная документация уничтожена, а преступники скрылись, уточнил генерал-лейтенант. Поправки, подготовленные МВД, касаются своевременного информирования полиции Центробанком РФ о проводимых проверках и выявленных нарушениях. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил предоставить прокуратуре доступ к банковской тайне в рамках борьбы с коррупцией. Глава государства поручил ведомству совместно с Центробанком РФ подготовить соответствующие предложения. Данное поручение входит в план противодействия коррупции на 2021—2024 годы, который утвердил Путин. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

МВД России подготовило законопроект, который позволит ему быстрее получать сведения у банков для проведения доследственных проверок. Об этом рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) ведомства генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко. В случае принятия законопроекта МВД сможет получать доступ к банковской тайне по судебному решению. «Неоднозначность толкования кредитными организациями статьи 26 ФЗ „О банках и банковской деятельности“ и статьи 857 Гражданского кодекса РФ приводит к отказам в предоставлении материалов и документов, необходимых для проведения доследственных проверок и принятия процессуальных решений по ним. ГУЭБиПК МВД России разработан законопроект, предусматривающий единый „прозрачный“ механизм получения сведений в кредитных организациях исключительно по судебному решению», — цитирует Андрея Курносенко ТАСС. Документ, разработанный полицией, также поможет быстрее расследовать дела о хищении активов банков. По словам Курносенко, сейчас МВД привлекается к таким делам только после того, как у кредитных организаций отзывают лицензию на осуществление банковской деятельности. К этому времени все активы уже похищены, первичная документация уничтожена, а преступники скрылись, уточнил генерал-лейтенант. Поправки, подготовленные МВД, касаются своевременного информирования полиции Центробанком РФ о проводимых проверках и выявленных нарушениях. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил предоставить прокуратуре доступ к банковской тайне в рамках борьбы с коррупцией. Глава государства поручил ведомству совместно с Центробанком РФ подготовить соответствующие предложения. Данное поручение входит в план противодействия коррупции на 2021—2024 годы, который утвердил Путин.