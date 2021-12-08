Пенсионный фонд РФ получил миллиарды за счет чиновников

09 декабря 2021 в 09:59 Размер текста - 17 +

Помимо денежных средств у чиновников изъяли предметы роскоши, недвижимость и автомобили, рассказали в ФССП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За два года в Пенсионный фонд РФ передали более 7,7 миллиарда рублей, которые изъяли у чиновников и членов семей. Об этом рассказали в Федеральной службе судебных приставов РФ (ФССП). В ведомстве уточнили, что эти средства не были подтверждены легальными доходами госслужащих. «В 2020—2021 годах изъяты и переданы в доход государства более 7,7 миллиарда рублей, законность получения которых должниками не подтверждена», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ФССП. В ведомстве уточнили, что помимо денежных средств у чиновников были изъяты более 1 500 объектов, представляющих культурную ценность. В их числе были предметы роскоши, которое также передали в Росимущество, Гохран (алмазный фонд РФ) и Министерство культуры РФ. Более половины имущества, переданного в доход государства, составили объекты недвижимости и автомобили, рассказали в ФССП. Например, в рамках одного из исполнительных производств приставы изъяли у должника 533 объекта: 504 земельных участка и 29 объектов недвижимости. Механизм обращения денежных средств и имущества чиновников в доход государства действует уже 8 лет, с 2013 года. Его используют в том случае, если стоимость имущества превышает общий доход семьи госслужащего за три года. Прокурор может обратиться с иском в суд о его изъятии в доход государство. После изъяты денежные средства и доходы с продажи имущества передадут в ПФР. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет зачислять в Пенсионный фонд РФ средства, изъятые у коррупционеров, передает «Национальная служба новостей». Документ уже вступил в силу. Закон позволяет перечислять в ПФР не только деньги коррупционеров, но и суммы от продажи конфискованного имущества, полученного незаконным путем. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

За два года в Пенсионный фонд РФ передали более 7,7 миллиарда рублей, которые изъяли у чиновников и членов семей. Об этом рассказали в Федеральной службе судебных приставов РФ (ФССП). В ведомстве уточнили, что эти средства не были подтверждены легальными доходами госслужащих. «В 2020—2021 годах изъяты и переданы в доход государства более 7,7 миллиарда рублей, законность получения которых должниками не подтверждена», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ФССП. В ведомстве уточнили, что помимо денежных средств у чиновников были изъяты более 1 500 объектов, представляющих культурную ценность. В их числе были предметы роскоши, которое также передали в Росимущество, Гохран (алмазный фонд РФ) и Министерство культуры РФ. Более половины имущества, переданного в доход государства, составили объекты недвижимости и автомобили, рассказали в ФССП. Например, в рамках одного из исполнительных производств приставы изъяли у должника 533 объекта: 504 земельных участка и 29 объектов недвижимости. Механизм обращения денежных средств и имущества чиновников в доход государства действует уже 8 лет, с 2013 года. Его используют в том случае, если стоимость имущества превышает общий доход семьи госслужащего за три года. Прокурор может обратиться с иском в суд о его изъятии в доход государство. После изъяты денежные средства и доходы с продажи имущества передадут в ПФР. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет зачислять в Пенсионный фонд РФ средства, изъятые у коррупционеров, передает «Национальная служба новостей». Документ уже вступил в силу. Закон позволяет перечислять в ПФР не только деньги коррупционеров, но и суммы от продажи конфискованного имущества, полученного незаконным путем.