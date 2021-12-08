В Тюмени в сгоревшей квартире найдены мертвыми четверо человек

Во время тушения в горевшей квартире были найдены тела четырех человек (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Четыре трупа обнаружены на месте пожара, произошедшего ночью 9 декабря в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления по Тюменской области. Ведомством организована проверка.

«Ночью 9 декабря 2021 года в ходе тушения пожара в двухэтажном деревянном доме барачного типа, расположенного по улице Изумрудной в Тюмени, обнаружены тела трех мужчин и одной женщины без внешних признаков криминальной смерти. В настоящее время личности погибших устанавливаются», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления по Тюменской области.

Сейчас следователи проводят проверку. Предварительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

По данным регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило в 02:48: огонь полыхал в квартире на первом этаже дома на Изумрудной, 2. Спустя полтора часа пожар был ликвидирован.