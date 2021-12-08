08 декабря 2021
07 декабря 2021

В Тюмени в сгоревшей квартире найдены мертвыми четверо человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в расселенном доме, в поселке Солнечный. Сургут, мчс, пожарный, пожар, тушение пожара
Во время тушения в горевшей квартире были найдены тела четырех человек (архивное фото) Фото:

Четыре трупа обнаружены на месте пожара, произошедшего ночью 9 декабря в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления по Тюменской области. Ведомством организована проверка.

«Ночью 9 декабря 2021 года в ходе тушения пожара в двухэтажном деревянном доме барачного типа, расположенного по улице Изумрудной в Тюмени, обнаружены тела трех мужчин и одной женщины без внешних признаков криминальной смерти. В настоящее время личности погибших устанавливаются», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления по Тюменской области.

Сейчас следователи проводят проверку. Предварительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

По данным регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило в 02:48: огонь полыхал в квартире на первом этаже дома на Изумрудной, 2. Спустя полтора часа пожар был ликвидирован.

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Четыре трупа обнаружены на месте пожара, произошедшего ночью 9 декабря в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления по Тюменской области. Ведомством организована проверка. «Ночью 9 декабря 2021 года в ходе тушения пожара в двухэтажном деревянном доме барачного типа, расположенного по улице Изумрудной в Тюмени, обнаружены тела трех мужчин и одной женщины без внешних признаков криминальной смерти. В настоящее время личности погибших устанавливаются», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления по Тюменской области. Сейчас следователи проводят проверку. Предварительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. По данным регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило в 02:48: огонь полыхал в квартире на первом этаже дома на Изумрудной, 2. Спустя полтора часа пожар был ликвидирован.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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