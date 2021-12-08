Родителям РФ напомнили, как получить максимальные детские пособия

09 декабря 2021 в 10:27 Размер текста - 17 +

Если женщина получает большую зарплату, она не сможет получать пособие выше предельного дневного заработка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Женщина может получать максимальные пособия по беременности и родам, а также по уходу за ребенком в том случае, если ее заработная плата составляет в среднем около 75 000 рублей в месяц. Об этом сообщил портал «Госуслуги». «Максимальное пособие по беременности и родам за 140 дней — 340 795 рубля, по уходу за ребенком за месяц — 26 600,48 рубля. Чтобы получить такое пособие, зарплата должна составлять в среднем около 75 000 рублей», — сообщается в официальном telegram-канале портала «Госуслуги: для родителей». Пособия от среднего заработка рассчитываются за два года. Выплаты по беременности и родам составляют 100% от среднего заработка за каждый день декрета. Пособие по уходу за ребенком — 40% среднего заработка. При расчете выплат за основу берется такой показатель, как средний дневной заработок. Максимальная сумма, которую можно получить в декрете за сутки, в 2021 году составляет 2 434,25 рубля. Соответственно, женщина не сможет получить больше этого лимита, даже если ее средний дневной заработок существенно выше. Например, при зарплате 80 000 рублей он составляет 2 630 рублей. При этом пособие все равно будет рассчитываться из предельного среднего дневного заработка. Если зарплата ниже, то пособие будет рассчитываться исходя из фактических выплат. Ранее стало известно, что Пенсионный фонд РФ сможет назначать ряд мер социальной поддержки, которые пока находятся в ведении регионов. Соответствующий законопроект Госдума РФ планировала рассмотреть в ноябре. Среди мер соцподдержки, которые может назначать ПФР, присутствуют пособие по беременности и родам и единовременное пособие при рождении ребенка. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Женщина может получать максимальные пособия по беременности и родам, а также по уходу за ребенком в том случае, если ее заработная плата составляет в среднем около 75 000 рублей в месяц. Об этом сообщил портал «Госуслуги». «Максимальное пособие по беременности и родам за 140 дней — 340 795 рубля, по уходу за ребенком за месяц — 26 600,48 рубля. Чтобы получить такое пособие, зарплата должна составлять в среднем около 75 000 рублей», — сообщается в официальном telegram-канале портала «Госуслуги: для родителей». Пособия от среднего заработка рассчитываются за два года. Выплаты по беременности и родам составляют 100% от среднего заработка за каждый день декрета. Пособие по уходу за ребенком — 40% среднего заработка. При расчете выплат за основу берется такой показатель, как средний дневной заработок. Максимальная сумма, которую можно получить в декрете за сутки, в 2021 году составляет 2 434,25 рубля. Соответственно, женщина не сможет получить больше этого лимита, даже если ее средний дневной заработок существенно выше. Например, при зарплате 80 000 рублей он составляет 2 630 рублей. При этом пособие все равно будет рассчитываться из предельного среднего дневного заработка. Если зарплата ниже, то пособие будет рассчитываться исходя из фактических выплат. Ранее стало известно, что Пенсионный фонд РФ сможет назначать ряд мер социальной поддержки, которые пока находятся в ведении регионов. Соответствующий законопроект Госдума РФ планировала рассмотреть в ноябре. Среди мер соцподдержки, которые может назначать ПФР, присутствуют пособие по беременности и родам и единовременное пособие при рождении ребенка.