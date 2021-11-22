В России изменится система выплаты пособий на детей

С начала 2022 года Пенсионный фонд России сможет назначать ряд мер соцподдержки, которые пока находятся в ведении регионов. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть 24 ноября во втором чтении.
«Эти меры финансируются из федерального бюджета. До 1 января 2022 года финансирование осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета регионам, а после — трансферт будет направляться в ПФР», — уточнили «Российской газете» в Министерстве труда.
Среди мер соцподдержки, которые сможет назначить фонд, присутствуют пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка и другое. Сейчас ПФР назначает материнский капитал, а также выплаты одиноким родителям и женщинам в сложной жизненной ситуации.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне смогут получить свои пенсионные накопления единовременной выплатой, подав электронное заявление в ПФР. Отмечается, что на единовременную выплату пенсионных накоплений могут претендовать люди, получающие страховую пенсию по инвалидности или потере кормильца, передает телеканал 360.
Подписывайтесь на URA.RU в