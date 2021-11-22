22 ноября 2021

В России изменится система выплаты пособий на детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган , ребенок, семья, родители, парк, материнский капитал, отдых, молодая семья, молодые родители
С 2022 года ПФР может получить право на назначение 17 мер соцподдержки Фото:

С начала 2022 года Пенсионный фонд России сможет назначать ряд мер соцподдержки, которые пока находятся в ведении регионов. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть 24 ноября во втором чтении.

«Эти меры финансируются из федерального бюджета. До 1 января 2022 года финансирование осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета регионам, а после — трансферт будет направляться в ПФР», — уточнили «Российской газете» в Министерстве труда.

Среди мер соцподдержки, которые сможет назначить фонд, присутствуют пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка и другое. Сейчас ПФР назначает материнский капитал, а также выплаты одиноким родителям и женщинам в сложной жизненной ситуации.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне смогут получить свои пенсионные накопления единовременной выплатой, подав электронное заявление в ПФР. Отмечается, что на единовременную выплату пенсионных накоплений могут претендовать люди, получающие страховую пенсию по инвалидности или потере кормильца, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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