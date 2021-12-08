В Сургуте на центральной улице сгорел автобус. Видео

09 декабря 2021 в 11:16 Размер текста - 17 +

Людей внутри ПАЗа не было, никто в ходе пожара не пострадал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ранним утром в Сургуте сгорел пассажирский автобус ПАЗ, следовавший по проспекту Ленина. По прендварительным данным пострадавших нет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления МЧС по ХМАО. «Сообщение о возгорании поступило в 07.13. Прибывшие на место спасатели обнаружили автобус, полностью объятый пламенем. В 7.26 пожар был ликвидирован, привлекалось четыре человека личного состава и одна единица техники. На месте работает дознаватель — причины и обстоятельства уточняются», — сообщил пресс-секретарь. В управлении МЧС также сообщили, что пострадавших от огня нет, внутри автобуса во время возгорания люди не находились. Органам дознания предстоит выяснить причины пожара, на данный момент неизвестно, какой организации именно принадлежит сгоревший автобус и находился ли он в тот момент на линии. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Ранним утром в Сургуте сгорел пассажирский автобус ПАЗ, следовавший по проспекту Ленина. По прендварительным данным пострадавших нет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления МЧС по ХМАО. «Сообщение о возгорании поступило в 07.13. Прибывшие на место спасатели обнаружили автобус, полностью объятый пламенем. В 7.26 пожар был ликвидирован, привлекалось четыре человека личного состава и одна единица техники. На месте работает дознаватель — причины и обстоятельства уточняются», — сообщил пресс-секретарь. В управлении МЧС также сообщили, что пострадавших от огня нет, внутри автобуса во время возгорания люди не находились. Органам дознания предстоит выяснить причины пожара, на данный момент неизвестно, какой организации именно принадлежит сгоревший автобус и находился ли он в тот момент на линии.