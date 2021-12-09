В Уфе около больницы вспыхнула пенсионерка

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ЧП случилось около больницы Фото:

В столице Башкирии Уфе возле больницы получила тяжелые ожоги 64-летняя пенсионерка. Об этом сообщается на странице башкирского ГУ МЧС в соцсети «ВКонтакте».

«В 9:36… поступило сообщение от очевидцев, что по адресу: пр. Октября 71/1 в г. Уфе горит человек, напротив здания ЖД больницы», — говорится в сообщении ведомства. По информации управления, пострадавшая кричала «Не хочу жить!». Ее заметил инженер по пожарной безопасности упомянутой больницы, который свхатил огнетушитель, выбежал на улицу и ликвидировал пламя. Рядом с гражданкой нашли полуторалитровый баллон с жидкостью и спички.

Пострадавшую госпитализировали. У нее зафиксированы термические ожоги второй степени.

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В столице Башкирии Уфе возле больницы получила тяжелые ожоги 64-летняя пенсионерка. Об этом сообщается на странице башкирского ГУ МЧС в соцсети «ВКонтакте». «В 9:36… поступило сообщение от очевидцев, что по адресу: пр. Октября 71/1 в г. Уфе горит человек, напротив здания ЖД больницы», — говорится в сообщении ведомства. По информации управления, пострадавшая кричала «Не хочу жить!». Ее заметил инженер по пожарной безопасности упомянутой больницы, который свхатил огнетушитель, выбежал на улицу и ликвидировал пламя. Рядом с гражданкой нашли полуторалитровый баллон с жидкостью и спички. Пострадавшую госпитализировали. У нее зафиксированы термические ожоги второй степени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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