В Уфе около больницы вспыхнула пенсионерка

ЧП случилось около больницы Фото: МЧС

В столице Башкирии Уфе возле больницы получила тяжелые ожоги 64-летняя пенсионерка. Об этом сообщается на странице башкирского ГУ МЧС в соцсети «ВКонтакте».

«В 9:36… поступило сообщение от очевидцев, что по адресу: пр. Октября 71/1 в г. Уфе горит человек, напротив здания ЖД больницы», — говорится в сообщении ведомства. По информации управления, пострадавшая кричала «Не хочу жить!». Ее заметил инженер по пожарной безопасности упомянутой больницы, который свхатил огнетушитель, выбежал на улицу и ликвидировал пламя. Рядом с гражданкой нашли полуторалитровый баллон с жидкостью и спички.

Пострадавшую госпитализировали. У нее зафиксированы термические ожоги второй степени.