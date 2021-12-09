Депутаты Госдумы предложили изменить схему голосования на выборах

Депутаты от КПРФ заявили, что в ходе выборов в Госдуму были выявлены серьезные недостатки онлайн-голосования Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Группа депутатов Госдумы от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым предложила отменить дистанционное электронное голосование на выборах. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента РФ. Сейчас документ находится на стадии регистрации.

«В статье 26 в пункте 8 предложение „Центральная избирательная комиссия РФ вправе сформировать одну либо несколько специальных комиссий для обеспечения проведения дистанционного электронного голосования“ исключить. В статье 64 в пункте 14 слова „а также посредством дистанционного электронного голосования“ исключить», — сообщается в законопроекте, опубликованном в системе обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке к документу депутаты указали, что в ходе выборов в Госдуму РФ были выявлены серьезные недостатки онлайн-голосования. В частности, коммунисты заявили, что электронное дистанционное голосование «изменило итоги выборов в Москве» и не позволило выиграть оппозиции.

Также, по словам депутатов, недостатки онлайн-голосования частично признала председатель ЦИК России Элла Памфилова. В том числе она пообещала, что московская платформа для голосования не будет больше применяться на выборах.

КПРФ отказалась признать итоги выборов в Госдуму РФ восьмого созыва, после чего провела несколько несогласованных акций протеста. Один из митингов прошел в Москве — ее участники требовали отменить результаты дистанционного электронного голосования. При этом Зюганов на встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами парламентских партий не стал заявлять, что не признает результаты выборов.

Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября. Во время трехдневного голосования в стране работало почти две тысячи избирательных участков. Жители Москвы, Севастополя, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Курской и Ярославской областей могли проголосовать дистанционно.