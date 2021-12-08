В мэрии Перми уточнили, кому нужны QR-коды во время праздников

09 декабря 2021 в 11:36 Размер текста - 17 +

К главному новогоднему символу в Перми обещают пустить всех Фото: Сергей Шадрин © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды В мэрии Перми рассказали о правилах входа на городскую эспланаду, где в новогодние каникулы будут организованы различные праздничные активности. Как сообщили URA.RU в администрации, вход на территорию будет свободным, но QR-код пригодится взрослым, которые захотят принять участие в интерактивах. «Вход в 68 квартал будет свободным для всех, QR-код потребуется только для участия взрослых в интерактивных мероприятиях, которые будут проходить у ледовых объектов», — пояснили в мэрии. Проверять сертификат будут организаторы мероприятий. Накануне глава Перми Алексей Демкин на заседании регионального правительства сообщил, что различные активности на эспланаде будут проходить со 2 по 9 января. При этом он заявил тогда, что вход внутрь периметра «будет осуществляться по QR-коду»., Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В мэрии Перми рассказали о правилах входа на городскую эспланаду, где в новогодние каникулы будут организованы различные праздничные активности. Как сообщили URA.RU в администрации, вход на территорию будет свободным, но QR-код пригодится взрослым, которые захотят принять участие в интерактивах. «Вход в 68 квартал будет свободным для всех, QR-код потребуется только для участия взрослых в интерактивных мероприятиях, которые будут проходить у ледовых объектов», — пояснили в мэрии. Проверять сертификат будут организаторы мероприятий. Накануне глава Перми Алексей Демкин на заседании регионального правительства сообщил, что различные активности на эспланаде будут проходить со 2 по 9 января. При этом он заявил тогда, что вход внутрь периметра «будет осуществляться по QR-коду».,