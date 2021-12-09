Экс-мэр предложил переименовать Архангельск в Путинград

09 декабря 2021 в 13:13 Размер текста - 17 +

Бывший мэр предложил переименовать северную Архангельскую область в Ангельскую Фото: Алексей Андронов © URA.RU Бывший мэр Архангельска Александр Донской предложил переименовать столицу Поморья в Путинград. Об этом он заявил в интервью изданию 29.ru. «Есть более полезное для нас изменение названия… переименоваться в Путинград. Я уверенно заявляю, что это нам даст очень мощный толчок к развитию, потому что точно никто из чиновников не будет косячить», — сказал Донской. Кроме того, он предложил не останавливаться на переименовании города. «Я думаю, можно объединить эти две вещи — область назвать Ангельской, а столицу — Путинградом. То есть Путинград в Ангельской области», — добавил он. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бывший мэр Архангельска Александр Донской предложил переименовать столицу Поморья в Путинград. Об этом он заявил в интервью изданию 29.ru. «Есть более полезное для нас изменение названия… переименоваться в Путинград. Я уверенно заявляю, что это нам даст очень мощный толчок к развитию, потому что точно никто из чиновников не будет косячить», — сказал Донской. Кроме того, он предложил не останавливаться на переименовании города. «Я думаю, можно объединить эти две вещи — область назвать Ангельской, а столицу — Путинградом. То есть Путинград в Ангельской области», — добавил он.