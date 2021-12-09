Экс-мэр предложил переименовать Архангельск в Путинград

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Буддийский монастырь Шедруб Линг. Качканар, зима, тайга, горы
Бывший мэр предложил переименовать северную Архангельскую область в Ангельскую Фото:

Бывший мэр Архангельска Александр Донской предложил переименовать столицу Поморья в Путинград. Об этом он заявил в интервью изданию 29.ru.

«Есть более полезное для нас изменение названия… переименоваться в Путинград. Я уверенно заявляю, что это нам даст очень мощный толчок к развитию, потому что точно никто из чиновников не будет косячить», — сказал Донской.

Кроме того, он предложил не останавливаться на переименовании города. «Я думаю, можно объединить эти две вещи — область назвать Ангельской, а столицу — Путинградом. То есть Путинград в Ангельской области», — добавил он.

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Бывший мэр Архангельска Александр Донской предложил переименовать столицу Поморья в Путинград. Об этом он заявил в интервью изданию 29.ru. «Есть более полезное для нас изменение названия… переименоваться в Путинград. Я уверенно заявляю, что это нам даст очень мощный толчок к развитию, потому что точно никто из чиновников не будет косячить», — сказал Донской. Кроме того, он предложил не останавливаться на переименовании города. «Я думаю, можно объединить эти две вещи — область назвать Ангельской, а столицу — Путинградом. То есть Путинград в Ангельской области», — добавил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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