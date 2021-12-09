В руководстве челябинской ЕР готовят кадровые чистки

Последнее слово останется за лидером челябинского отделения ЕР, губернатором Алексеем Текслером (в центре) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Разбор завершившейся в сентябре избирательной кампании в Госдуму и других выборов закончится масштабными изменениями в руководстве челябинской «Единой России» согласно вводным, озвученным на съезде в Москве. Об этом сообщил URA.RU источник в партийных кругах.

«Составлен график, согласно которому секретари местных политсоветов, главы „первичек“ и сторонники партии должны представить на региональном исполкоме отчеты об успехах и недостатках работы местных организаций на выборах и в целом за год. Также до 25 декабря все муниципальные политсоветы должны представить свое видение работы на новый период и плановой ротации. Исходя из этого, собственно, она и будет проводиться», — рассказал URA.RU инсайдер.

Собеседник агентства также сообщил, что региональный политсовет, как и его президиум, обновится не менее чем на 30%. Что до секретарей местных политсоветов, доля изменений будет еще больше. Отчетно-выборная конференция, которая утвердит кадровые изменения, пройдет в январе 2022 года.

Первый заместитель секретаря регионального отделения ЕР Анатолий Векшин подтвердил URA.RU сам факт проведения таких встреч, но воздержался от иных подробностей. Он лишь добавил, что окончательное решение остается за руководителем областной организации ЕР, губернатором Алексеем Текслером.