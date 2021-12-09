Вирусолог Нетесов назвал главный миф о коронавирусе

09 декабря 2021 в 16:38 Размер текста - 17 +

Среди популярных мифов есть сообщения о том, что вакцинация не поможет в борьбе с пандемией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Заявления о том, что коронавирус безвредный и не опаснее гриппа являются главным мифом о COVID-19. Об этом в разговоре с URA.RU заявил завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов. «Миф этот заключается в том, что коронавирус почти безвредный, что менее опасен, чем грипп. Это, как я считаю, главный миф, который во многом в этом году развеян, потому что у нас сейчас умирает по тысяче человек в день. От гриппа никогда столько не умирало. И в последние 50 лет это абсолютно точно», — сказал URA.RU Сергей Нетесов. По мнению вирусолога, инфекциониста Николая Малышева, главным мифом является также и то, что вакцинация не остановит пандемию. «Самый главный миф о том, что вакцина не помогает. Это основное и неприятное. Вроде все для разрушения этого мифа сделано и делается, и все равно мы видим, что пока ни шатко ни валко», — объяснил собеседник агентства. По данным федерального штаба по борьбе с коронавирусом, 9 декабря выявлено 30 209 случаев COVID-19. Лидерами по заражению стали Москва (2 948 случаев), Санкт-Петербург (2 111) и Московская область (1 616). Также за сутки от COVID-19 скончалось 1 181 человек. Таким образом, в России с середины октября ежедневно умирает больше тысячи человек из-за коронавируса. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Заявления о том, что коронавирус безвредный и не опаснее гриппа являются главным мифом о COVID-19. Об этом в разговоре с URA.RU заявил завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов. «Миф этот заключается в том, что коронавирус почти безвредный, что менее опасен, чем грипп. Это, как я считаю, главный миф, который во многом в этом году развеян, потому что у нас сейчас умирает по тысяче человек в день. От гриппа никогда столько не умирало. И в последние 50 лет это абсолютно точно», — сказал URA.RU Сергей Нетесов. По мнению вирусолога, инфекциониста Николая Малышева, главным мифом является также и то, что вакцинация не остановит пандемию. «Самый главный миф о том, что вакцина не помогает. Это основное и неприятное. Вроде все для разрушения этого мифа сделано и делается, и все равно мы видим, что пока ни шатко ни валко», — объяснил собеседник агентства. По данным федерального штаба по борьбе с коронавирусом, 9 декабря выявлено 30 209 случаев COVID-19. Лидерами по заражению стали Москва (2 948 случаев), Санкт-Петербург (2 111) и Московская область (1 616). Также за сутки от COVID-19 скончалось 1 181 человек. Таким образом, в России с середины октября ежедневно умирает больше тысячи человек из-за коронавируса.