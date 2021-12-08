Мишустин узнал о проблемах в Пермском перинатальном центре

09 декабря 2021 в 16:22 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин пообещал решить вопрос с поставкой оборудования в Пермский краевой перинатальный центр Фото: Антон Белицкий © URA.RU Премьер-министру Михаилу Мишустину, находящемуся с рабочим визитом в Пермском крае, рассказали о проблемах в Пермском краевом перинатальном центре. По словам руководителя медучреждения Ольги Лих, центр остро нуждается в обновлении медицинского оборудования. На его закупку необходимо порядка 200 млн рублей. Обл этом во время встречи Лих сообщила во время встречи с Мишустиным, детали которой URA.RU уточнили в пресс-службе краевого правительства. «Оборудование, которое имеется в центре, работает интенсивно. Конечно, основная проблема, это износ оборудования. Сегодня мы остро нуждаемся в аппаратах ИВЛ (в том числе, высокочастотных), инкубаторах экстренного класса, ретинальных камерах, мониторах слежения за жизненными функциями новорожденного, аппаратах УЗИ. Конечно, это большие финансовые затраты, по нашему подсчету — 200 млн рублей», — сказала Лих. Мишустин заверил, что вопрос с оснащением перинатального центра будет решен. «Мы по возвращению [в Москву] сразу же этим займемся и вопрос будет решен», — заявил премьер-министр, поблагодарив медиков за их работу. Сегодня глава российского правительства находится с рабочим визитов в Перми. Он посетил, Пермскую краевую клиническую инфекционную больницу и Пермскую художественную галерею. В рамках визита Мишустин также посетит АО «ОДК-Пермские моторы», где проведет совещание. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Премьер-министру Михаилу Мишустину, находящемуся с рабочим визитом в Пермском крае, рассказали о проблемах в Пермском краевом перинатальном центре. По словам руководителя медучреждения Ольги Лих, центр остро нуждается в обновлении медицинского оборудования. На его закупку необходимо порядка 200 млн рублей. Обл этом во время встречи Лих сообщила во время встречи с Мишустиным, детали которой URA.RU уточнили в пресс-службе краевого правительства. «Оборудование, которое имеется в центре, работает интенсивно. Конечно, основная проблема, это износ оборудования. Сегодня мы остро нуждаемся в аппаратах ИВЛ (в том числе, высокочастотных), инкубаторах экстренного класса, ретинальных камерах, мониторах слежения за жизненными функциями новорожденного, аппаратах УЗИ. Конечно, это большие финансовые затраты, по нашему подсчету — 200 млн рублей», — сказала Лих. Мишустин заверил, что вопрос с оснащением перинатального центра будет решен. «Мы по возвращению [в Москву] сразу же этим займемся и вопрос будет решен», — заявил премьер-министр, поблагодарив медиков за их работу. Сегодня глава российского правительства находится с рабочим визитов в Перми. Он посетил, Пермскую краевую клиническую инфекционную больницу и Пермскую художественную галерею. В рамках визита Мишустин также посетит АО «ОДК-Пермские моторы», где проведет совещание.