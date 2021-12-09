Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Пермь. В аэропорту его встретили полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
«Михаил Мишустин прибыл в Пермь. Главу правительства у трапа самолета встретили полпред Президента в ПФО Игорь Комаров и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин», — говорится в telegram-канале правительства России.
Мишустин посетит в Перми несколько объектов социальной и производственных сфер. В программе председателя правительства — совещание о реализации проектов в области авиационного двигателестроения и беседа с главой региона.
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Пермь. В аэропорту его встретили полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «Михаил Мишустин прибыл в Пермь. Главу правительства у трапа самолета встретили полпред Президента в ПФО Игорь Комаров и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин», — говорится в telegram-канале правительства России. Мишустин посетит в Перми несколько объектов социальной и производственных сфер. В программе председателя правительства — совещание о реализации проектов в области авиационного двигателестроения и беседа с главой региона.