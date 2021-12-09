Мишустин прибыл в Пермь 09 декабря 2021 в 14:44 Размер текста - 17 + У Михаила Мишустина насыщенный график визита в Пермь (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Пермь. В аэропорту его встретили полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «Михаил Мишустин прибыл в Пермь. Главу правительства у трапа самолета встретили полпред Президента в ПФО Игорь Комаров и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин», — говорится в telegram-канале правительства России. Мишустин посетит в Перми несколько объектов социальной и производственных сфер. В программе председателя правительства — совещание о реализации проектов в области авиационного двигателестроения и беседа с главой региона. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Пермь. В аэропорту его встретили полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «Михаил Мишустин прибыл в Пермь. Главу правительства у трапа самолета встретили полпред Президента в ПФО Игорь Комаров и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин», — говорится в telegram-канале правительства России. Мишустин посетит в Перми несколько объектов социальной и производственных сфер. В программе председателя правительства — совещание о реализации проектов в области авиационного двигателестроения и беседа с главой региона. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям