Мишустин прибыл в Пермь

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Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, мишустин михаил
У Михаила Мишустина насыщенный график визита в Пермь (архивное фото) Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Пермь. В аэропорту его встретили полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Михаил Мишустин прибыл в Пермь. Главу правительства у трапа самолета встретили полпред Президента в ПФО Игорь Комаров и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин», — говорится в telegram-канале правительства России.

Мишустин посетит в Перми несколько объектов социальной и производственных сфер. В программе председателя правительства — совещание о реализации проектов в области авиационного двигателестроения и беседа с главой региона.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Пермь. В аэропорту его встретили полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «Михаил Мишустин прибыл в Пермь. Главу правительства у трапа самолета встретили полпред Президента в ПФО Игорь Комаров и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин», — говорится в telegram-канале правительства России. Мишустин посетит в Перми несколько объектов социальной и производственных сфер. В программе председателя правительства — совещание о реализации проектов в области авиационного двигателестроения и беседа с главой региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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