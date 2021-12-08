В Шадринске под новый год решили выселить 7 семей из общежития, где они прожили по десять лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске несколько семей получили уведомление о выселении из общежития политехнического колледжа в срок до 10 декабря 2021 года. Единственного жилья хотят лишить семей с детьми и женщин предпенсионного возраста, рассказал URA.RU общественник Леонид Коробицын.

«Это вторая попытка директора Шадринского политехнического колледжа (депутата гордумы Шадринска) Михаила Харлова выселить семьи из общежития на улицу. В 2020 году больше десятка семей получили уведомление, в котором говорилось, что договор с ними был заключен в 2018 году на один год и что согласно договору наймодатель может расторгнуть его в одностороннем порядке. В действительности договор с жильцами был заключен на неопределенный срок, а расторгнуть его в одностороннем порядке могут только наниматели. После указания на эти пункты договора, уведомление просили считать недействительным. В этом году Харлов прислал новое уведомление, в котором ссылается на ст. 100 Жилищного кодекса: просит договор с жильцами считать недействительным, так как нет решения собственника помещений — департамента образования и науки», — рассказал Леонид Коробицын.

По мнению общественника, колледж выступает как уполномоченное лицо собственника и вправе предоставлять жилье без решения департамента. «Иначе на каком основании колледж больше трех лет получает плату за найм?» — подчеркнул Коробицын. Общественник обратился в департамент образования и науки за разъяснениями. Если потребуется, жители будут защищать свои права в суде.

Жительница общежития уточнила URA.RU, что письмо от Харлова получили 7 семей. В числе выселяемых ранее сокращенные сотрудники колледжа, семья с тремя детьми, бывший сотрудник полиции. Получить комментарий Михаила Харлова URA.RU не удалось: на рабочем месте его не оказалось. URA.RU направило запрос в департамент образования и науки Курганской области.

Обновлено 09.12.2021 в 16:20:

В департаменте образования и науки ответили, что жилые помещения в общежитиях предназначены для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения (ч. 1 ст. 94 ЖК РФ). Пункт 3 ч. 1 ст. 92 ЖК РФ регламентирует, что специализированные жилые помещения не подлежат отчуждению, передаче в аренду, внаем. В случае отсутствия законных оснований для проживания граждане подлежат выселению добровольно или в судебном порядке без предоставления иного жилого помещения. «ГБПОУ „Шадринский политехнический колледж“ провел работу по выявлению лиц, которые не приобрели права пользования помещениями в общежитии колледжа. Установлено трое граждан указанной категории. После истечения срока, определенного колледжем для добровольного выселения, будет подано исковое заявление в суд, который определит правомерность проживания граждан», — говорится в ответе ведомства.

Такое уведомление в 2020 году получили некоторые семьи, проживающие в общежитии Шадринского политехнического колледжа фото: Леонид Коробицын

В договоре на предоставление жилья прописано, что он заключен на неопределенный срок, а расторгнуть его в одностороннем порядке могут только наниматели фото: Леонид Коробицын

В новом уведомлении причины выселения жильцов изменились фото: Леонид Коробицын