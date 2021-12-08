Три партии в ЯНАО не поддержали закон о введении QR-кодов

В ЯНАО против федерального законопроекта выступили КПРФ и «Справедливая Россия» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Депутаты оппозиционных партий в законодательном собрании ЯНАО не стали поддерживать федеральный закон о введение QR-кодов. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила первый секретарь отделения КПРФ в ЯНАО Елена Кукушкина.

«Вот и пришли результаты заочного голосования депутатов Законодательного Собрания ЯНАО по введению кюар-кодов. За выступило 18 депутатов, против двое человек и столько же воздержались от голосования», — говорится в сообщении политика.

Против федерального законопроекта выступила Елена Кукушкина от КПРФ и Максим Лазарев от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», а депутаты Денис Садовников от ЛДПР и заместитель председателя закособрания по социальной политике Александр Голубенко предпочли воздержаться. Закон вводит с 1 февраля по 1 июня 2022 года условием посещения общественных мест и массовых мероприятий предъявление QR-кода.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты законодательного собрания ЯНАО поддержали законопроект о введении QR-кодов. Спикер окружного парламента Сергей Ямкин заявил, что депутаты руководствовались конституцией РФ.