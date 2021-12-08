Свердловские власти разрешат детям входить в ТЦ без взрослых

Павел Креков заявил, что ТЦ должны усилить контроль за соблюдением коронавирусных ограничений Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области детям разрешат заходить в торговые центры без сопровождения взрослых. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

«Теперь дети смогут заходить на площади торговых центров без сопровождения родители», — рассказал Креков во время брифинга в социальной сети «ВКонтакте». Он отметил, что руководство торговых центров в связи с этим должны усилить меры контроля за соблюдением ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Детям в начале ноября запретили входить в торговые центры без сопровождения взрослых, у которых есть QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса. Позднее ограничение ослабили для несовершеннолетних, имеющих студенческий билет.