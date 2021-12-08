08 декабря 2021

Свердловские власти разрешат детям входить в ТЦ без взрослых

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественная встреча главы Екатеринбургской митрополии Преосвященного владыки Евгения в Храме-Памятнике на Крови. Екатеринбург, креков павел
Павел Креков заявил, что ТЦ должны усилить контроль за соблюдением коронавирусных ограничений Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Свердловской области детям разрешат заходить в торговые центры без сопровождения взрослых. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

«Теперь дети смогут заходить на площади торговых центров без сопровождения родители», — рассказал Креков во время брифинга в социальной сети «ВКонтакте». Он отметил, что руководство торговых центров в связи с этим должны усилить меры контроля за соблюдением ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Детям в начале ноября запретили входить в торговые центры без сопровождения взрослых, у которых есть QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса. Позднее ограничение ослабили для несовершеннолетних, имеющих студенческий билет.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Свердловской области детям разрешат заходить в торговые центры без сопровождения взрослых. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. «Теперь дети смогут заходить на площади торговых центров без сопровождения родители», — рассказал Креков во время брифинга в социальной сети «ВКонтакте». Он отметил, что руководство торговых центров в связи с этим должны усилить меры контроля за соблюдением ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Детям в начале ноября запретили входить в торговые центры без сопровождения взрослых, у которых есть QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса. Позднее ограничение ослабили для несовершеннолетних, имеющих студенческий билет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...