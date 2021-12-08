Свердловские власти предложили отменить новогодние корпоративы

Свердловские власти рекомендовали отменить новогодние корпоративы в компаниях, поскольку в регионе наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса. Об этом сообщил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков во время онлайн-брифинга.
«Рекомендовано минимизировать корпоративные мероприятия», — сказал Креков во время брифинга. Он подчеркнул, что подобные рекомендации выпускались и в прошлом году, и эпидемиологическая ситуация в регионе поменялась незначительно.
Креков уточнил, что каждая организация имеет право самостоятельно решать, проводить ли корпоративы. Праздники безопасны в коллективах, где все сотрудники имеют иммунитет к COVID-19.
Креков во время брифинга сообщил об ослаблении коронавирусных ограничений. В частности, детям можно будет появляться в торговых центрах без сопровождения взрослых.
Свердловские власти рекомендовали отменить новогодние корпоративы в компаниях, поскольку в регионе наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса. Об этом сообщил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков во время онлайн-брифинга. «Рекомендовано минимизировать корпоративные мероприятия», — сказал Креков во время брифинга. Он подчеркнул, что подобные рекомендации выпускались и в прошлом году, и эпидемиологическая ситуация в регионе поменялась незначительно. Креков уточнил, что каждая организация имеет право самостоятельно решать, проводить ли корпоративы. Праздники безопасны в коллективах, где все сотрудники имеют иммунитет к COVID-19. Креков во время брифинга сообщил об ослаблении коронавирусных ограничений. В частности, детям можно будет появляться в торговых центрах без сопровождения взрослых.