08 декабря 2021

Свердловские власти предложили отменить новогодние корпоративы

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Первое заседание Совета по молодежной политике в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Екатеринбург, портрет, креков павел
Павел Креков считает, что корпоративы не стоит проводить, если там есть опасность заразиться COVID-19 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Свердловские власти рекомендовали отменить новогодние корпоративы в компаниях, поскольку в регионе наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса. Об этом сообщил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков во время онлайн-брифинга.

«Рекомендовано минимизировать корпоративные мероприятия», — сказал Креков во время брифинга. Он подчеркнул, что подобные рекомендации выпускались и в прошлом году, и эпидемиологическая ситуация в регионе поменялась незначительно.

Креков уточнил, что каждая организация имеет право самостоятельно решать, проводить ли корпоративы. Праздники безопасны в коллективах, где все сотрудники имеют иммунитет к COVID-19.

Креков во время брифинга сообщил об ослаблении коронавирусных ограничений. В частности, детям можно будет появляться в торговых центрах без сопровождения взрослых.

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Свердловские власти рекомендовали отменить новогодние корпоративы в компаниях, поскольку в регионе наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса. Об этом сообщил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков во время онлайн-брифинга. «Рекомендовано минимизировать корпоративные мероприятия», — сказал Креков во время брифинга. Он подчеркнул, что подобные рекомендации выпускались и в прошлом году, и эпидемиологическая ситуация в регионе поменялась незначительно. Креков уточнил, что каждая организация имеет право самостоятельно решать, проводить ли корпоративы. Праздники безопасны в коллективах, где все сотрудники имеют иммунитет к COVID-19. Креков во время брифинга сообщил об ослаблении коронавирусных ограничений. В частности, детям можно будет появляться в торговых центрах без сопровождения взрослых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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