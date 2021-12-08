Свердловские власти предложили отменить новогодние корпоративы

09 декабря 2021 в 16:48 Размер текста - 17 +

Павел Креков считает, что корпоративы не стоит проводить, если там есть опасность заразиться COVID-19 Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Свердловские власти рекомендовали отменить новогодние корпоративы в компаниях, поскольку в регионе наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса. Об этом сообщил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков во время онлайн-брифинга. «Рекомендовано минимизировать корпоративные мероприятия», — сказал Креков во время брифинга. Он подчеркнул, что подобные рекомендации выпускались и в прошлом году, и эпидемиологическая ситуация в регионе поменялась незначительно. Креков уточнил, что каждая организация имеет право самостоятельно решать, проводить ли корпоративы. Праздники безопасны в коллективах, где все сотрудники имеют иммунитет к COVID-19. Креков во время брифинга сообщил об ослаблении коронавирусных ограничений. В частности, детям можно будет появляться в торговых центрах без сопровождения взрослых. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловские власти рекомендовали отменить новогодние корпоративы в компаниях, поскольку в регионе наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса. Об этом сообщил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков во время онлайн-брифинга. «Рекомендовано минимизировать корпоративные мероприятия», — сказал Креков во время брифинга. Он подчеркнул, что подобные рекомендации выпускались и в прошлом году, и эпидемиологическая ситуация в регионе поменялась незначительно. Креков уточнил, что каждая организация имеет право самостоятельно решать, проводить ли корпоративы. Праздники безопасны в коллективах, где все сотрудники имеют иммунитет к COVID-19. Креков во время брифинга сообщил об ослаблении коронавирусных ограничений. В частности, детям можно будет появляться в торговых центрах без сопровождения взрослых.