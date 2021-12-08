Екатеринбург стал городом с лучшим общественным транспортом

09 декабря 2021 в 17:01 Размер текста - 17 +

Екатеринбург стал лидером рейтинга «Топ городов России по качеству общественного транспорта» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбург стал лидером рейтинга «Топ городов России по качеству ОТ». Соответствующий рейтинг опубликовала компания «Simetra». Важными критериями сравнения стали близость остановок, время, за которое пассажир может добраться до места назначения, разница между реальными доходами населения со стоимостью услуг общественного транспорта. «Екатеринбург благодаря своей сбалансированной системе общественного транспорта», — отметили составители рейтинга. В компании отметили, что при подготовке топа были направлены запросы во все города, чтобы получить максимально полную и актуальную информацию. Всего в список попали 76 городов. ОТ сравнивали по физической и ценовой доступности, комфорту, безопасности и эффективности. По мнению исследователей, Екатеринбург является лучшим городом по доступности общественного транспорта, его комфорту, безопасности и эффективности. В рейтинге городу присвоено 74,6 балла из 100. Скрин рейтинга Simetra Скрин рейтинга Simetra Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Екатеринбург стал лидером рейтинга «Топ городов России по качеству ОТ». Соответствующий рейтинг опубликовала компания «Simetra». Важными критериями сравнения стали близость остановок, время, за которое пассажир может добраться до места назначения, разница между реальными доходами населения со стоимостью услуг общественного транспорта. «Екатеринбург благодаря своей сбалансированной системе общественного транспорта», — отметили составители рейтинга. В компании отметили, что при подготовке топа были направлены запросы во все города, чтобы получить максимально полную и актуальную информацию. Всего в список попали 76 городов. ОТ сравнивали по физической и ценовой доступности, комфорту, безопасности и эффективности. По мнению исследователей, Екатеринбург является лучшим городом по доступности общественного транспорта, его комфорту, безопасности и эффективности. В рейтинге городу присвоено 74,6 балла из 100.