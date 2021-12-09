России предрекли лидерство на мировом агропромышленном рынке

09 декабря 2021 в 17:44 Размер текста - 17 +

По словам экспертов, аграрии достигают высоких показателей урожайности в том числе благодаря передовым научным разработкам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия может занять лидирующие позиции в мировом агропромышленном комплексе мира к 2025 году. Такое мнение высказал агентству «Прайм» политолог Алексей Мартынов. По его словам, на фоне спада, который происходит в продовольственном секторе зарубежных стран из-за пандемии, РФ демонстрирует устойчивое развитие в этом секторе экономики. «Последствия коллапса после пандемии для систем международного сотрудничества и мировой экономики еще предстоит подсчитать и оценить. Сегодня можно констатировать серьезный спад в секторе мирового агропромышленного комплекса (АПК), где наша страна демонстрирует хорошую динамику роста», — заявил Мартынов. По его словам, АПК в России растет в связи с расширением мер государственной поддержки. Также серьезную роль сыграли контрсанкции в отношении Европы. Из-за того, что импорт продовольствия был ограничен, началось замещение иностранных товаров отечественной продукцией. Директор дирекции развития агро- и биотехнологий компании «Иннопрактика» Владимир Авдеенко подтвердил URA.RU, что агропромышленный сектор РФ демонстрирует устойчивость. По его словам, третий сезон подряд российские аграрии собирают урожай зерна свыше 120 млн тонн. Постоянно растет производство сахарной свеклы и гречихи, каждый год ставятся рекорды по сбору масличных, плодов и ягод. «Больше всего непогода в этом году ударила по производителям картофеля и овощей. Тем не менее, и здесь удалось выйти на достойные показатели: картофеля будет собрано более 6,7 млн тонн, овощей — порядка 7 млн тонн. Радует ситуация и в животноводстве. Достичь этих показателей помогают передовые научные разработки, в том числе в области цифровых решений, технологий „точного земледелия“ и оценки урожайности, генетики и селекции, биотехнологии и биопрепаратов», — считает Авдеенко. Как отмечал в декабре на всероссийском совещании с ректорами аграрных вузов министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, только за последний год в профильных высших учебных заведениях получено и зарегистрировано 25 сортов и гибридов сельхозкультур, создаются новейшие технические средства и технологии для ведения производства. При этом результаты исследований уже воплощаются в реальном производстве. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия может занять лидирующие позиции в мировом агропромышленном комплексе мира к 2025 году. Такое мнение высказал агентству «Прайм» политолог Алексей Мартынов. По его словам, на фоне спада, который происходит в продовольственном секторе зарубежных стран из-за пандемии, РФ демонстрирует устойчивое развитие в этом секторе экономики. «Последствия коллапса после пандемии для систем международного сотрудничества и мировой экономики еще предстоит подсчитать и оценить. Сегодня можно констатировать серьезный спад в секторе мирового агропромышленного комплекса (АПК), где наша страна демонстрирует хорошую динамику роста», — заявил Мартынов. По его словам, АПК в России растет в связи с расширением мер государственной поддержки. Также серьезную роль сыграли контрсанкции в отношении Европы. Из-за того, что импорт продовольствия был ограничен, началось замещение иностранных товаров отечественной продукцией. Директор дирекции развития агро- и биотехнологий компании «Иннопрактика» Владимир Авдеенко подтвердил URA.RU, что агропромышленный сектор РФ демонстрирует устойчивость. По его словам, третий сезон подряд российские аграрии собирают урожай зерна свыше 120 млн тонн. Постоянно растет производство сахарной свеклы и гречихи, каждый год ставятся рекорды по сбору масличных, плодов и ягод. «Больше всего непогода в этом году ударила по производителям картофеля и овощей. Тем не менее, и здесь удалось выйти на достойные показатели: картофеля будет собрано более 6,7 млн тонн, овощей — порядка 7 млн тонн. Радует ситуация и в животноводстве. Достичь этих показателей помогают передовые научные разработки, в том числе в области цифровых решений, технологий „точного земледелия“ и оценки урожайности, генетики и селекции, биотехнологии и биопрепаратов», — считает Авдеенко. Как отмечал в декабре на всероссийском совещании с ректорами аграрных вузов министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, только за последний год в профильных высших учебных заведениях получено и зарегистрировано 25 сортов и гибридов сельхозкультур, создаются новейшие технические средства и технологии для ведения производства. При этом результаты исследований уже воплощаются в реальном производстве.