В Пермском крае появится новый муниципалитет

Выборы пройдут уже в мае Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

Депутаты думы Кудымкарского городского округа поддержали инициативу по объединению с Кудымкарским районом в один муниципальный округ. Соответствующее решение было принято на заседании 9 декабря, рассказала URA.RU спикер городской думы Наталья Новикова.

«На заседании присутствовали все 15 депутатов. Из них 12 проголосовали „за“, один — „против“, два воздержались. Сейчас мы готовим проект закона, который внесем в Законодательное собрание в начале 2022 года», — отмечает она.

Против выступил депутат от партии КПРФ Андрей Хорошев. Воздержались Ирина Кудымова («Справедливая Россия») и Иван Баяндин («Единая Россия»).

Накануне заседания противников объединения было шестеро. Источник в территории рассказал, что ситуация была «на грани»: для принятия решений об объединении нужно, чтобы его поддержали 2/3 депутатов, то есть минимум 10. С «оппозиционерами», в том числе, в рядах «Единой России», проводили переговоры с участием администрации губернатора и депутатов ЗС от территории.

На вопрос о протестных настроениях Новикова ответила, что «она лично ни с кем не общалась». «Я изначально была убеждена, что, если мы можем оказаться в лучшем финансовом положении, чем сейчас, сможем участвовать в большем количестве программ, почему нет? Понятно, что кто-то сомневался. Это их право. Но то, как прошло заседание, меня удовлетворило», — сообщила спикер.

По данным источников URA.RU, депутаты Заксобрания рассмотрят законопроект об объединении территорий в январе. Выборы в думу нового муниципалитета намечены на май. Предполагается, что в ней будет 25 депутатов.