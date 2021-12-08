Единороссы в Пермском крае готовят саботаж проекту губернатора

Источник: «Ситуация на грани»

09 декабря 2021 в 09:00 Размер текста - 17 +

Ситуация с голосованием в Кудымкарском округе находится на грани, уверен источник Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Пермском крае объединение Кудымкарского городского округа с одноименным районом находится под угрозой. Источник URA.RU в столице Коми-округа рассказывает, что для принятия этого решения в городской думе не хватает голосов «за». «Такие решения принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов, — рассказывает собеседник. — Из 15 депутатов 6 не поддерживают объединение. Это по одному депутату от „Справедливой России“ и КПРФ, один самовыдвиженец, а также три единоросса из пула руководителя местной ячейки ЕР Евгения Желудкова. Они или воздержатся, или не придут». С другой стороны, противники объединения пытаются переманить на сторону сопротивления депутатов, которые инициативу поддерживают. «Там ситуация на грани сейчас», — рассказывает собеседник URA.RU. По словам источника, переговоры с противящимися депутатами якобы проводят глава городского округа Наталья Стоянова, а также депутат заксобрания от Кудымкара Алексей Петров и его сын, спикер думы Кудымкарского муниципального округа Михаил Петров. По одной из версий, таким образом Желудков будто бы расторговывает себе преференции по прохождению в местный парламент после объединения. Алексей Петров на звонки корреспондента URA.RU не ответил. Противники объединения переманивают на свою сторону сомневающихся депутатов Фото: Анна Майорова © URA.RU Евгений Желудков информацию о своем сопротивлении и давлении на депутатов назвал «полной ерундой». «Я, наоборот, поддерживают процесс объединения и призываю всех депутатов от ЕР проголосовать за эту инициативу, — рассказал он URA.RU. — Оба муниципалитета от этого получат только плюсы. Тем более, что мы, наконец, решим давнишний спор по поводу границ двух муниципалитетов». Сомневающиеся депутаты, по его словам, действительно есть. Но он думает, что они «примут осознанное правильное решение». Диалог с депутатами начат давно и ведется постоянно, сообщает источник в администрации губернатора. «Объединение муниципалитетов и, как следствие, сокращение чиновничьего аппарата — в интересах рядовых жителей, которые и голосовали за своих депутатов», — заявил он. Статья по теме В России готовится объединение городов и районов Муниципальная реформа в Пермском крае стартовала в 2018 году по инициативе команды предыдущего губернатора Максима Решетникова. Это один из приоритетных проектов краевых властей. Пик объединений пришелся на 2019 год. Тогда в Коми-округе было принято решение только упразднить поселенческий уровень. И сегодня столица Коми-округа остается единственной территорией в Пермском крае, где город и район являются отдельными муниципалитетами. Кудымкарский муниципальный округ решение об объединении с городом принял 26 ноября. Причиной сопротивления на местах являются экономические интересы групп влияния в той или иной территории, объясняет политтехнолог Виктор Соколов. «Модели уже выстроены, и у многих бизнес-деятельность так или иначе связана с бюджетом или администрациями», — говорит он. Однако для краевых властей, по его словам, история с возможным сопротивлением Кудымкара не является критичной. «На старте процесса объединения это могло сыграть негативную роль, но сейчас очевидно, что объединение — это стратегическая цель, и она будет достигнута», — заключает Соколов.

В Пермском крае объединение Кудымкарского городского округа с одноименным районом находится под угрозой. Источник URA.RU в столице Коми-округа рассказывает, что для принятия этого решения в городской думе не хватает голосов «за». «Такие решения принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов, — рассказывает собеседник. — Из 15 депутатов 6 не поддерживают объединение. Это по одному депутату от „Справедливой России“ и КПРФ, один самовыдвиженец, а также три единоросса из пула руководителя местной ячейки ЕР Евгения Желудкова. Они или воздержатся, или не придут». С другой стороны, противники объединения пытаются переманить на сторону сопротивления депутатов, которые инициативу поддерживают. «Там ситуация на грани сейчас», — рассказывает собеседник URA.RU. По словам источника, переговоры с противящимися депутатами якобы проводят глава городского округа Наталья Стоянова, а также депутат заксобрания от Кудымкара Алексей Петров и его сын, спикер думы Кудымкарского муниципального округа Михаил Петров. По одной из версий, таким образом Желудков будто бы расторговывает себе преференции по прохождению в местный парламент после объединения. Алексей Петров на звонки корреспондента URA.RU не ответил. Евгений Желудков информацию о своем сопротивлении и давлении на депутатов назвал «полной ерундой». «Я, наоборот, поддерживают процесс объединения и призываю всех депутатов от ЕР проголосовать за эту инициативу, — рассказал он URA.RU. — Оба муниципалитета от этого получат только плюсы. Тем более, что мы, наконец, решим давнишний спор по поводу границ двух муниципалитетов». Сомневающиеся депутаты, по его словам, действительно есть. Но он думает, что они «примут осознанное правильное решение». Диалог с депутатами начат давно и ведется постоянно, сообщает источник в администрации губернатора. «Объединение муниципалитетов и, как следствие, сокращение чиновничьего аппарата — в интересах рядовых жителей, которые и голосовали за своих депутатов», — заявил он. Муниципальная реформа в Пермском крае стартовала в 2018 году по инициативе команды предыдущего губернатора Максима Решетникова. Это один из приоритетных проектов краевых властей. Пик объединений пришелся на 2019 год. Тогда в Коми-округе было принято решение только упразднить поселенческий уровень. И сегодня столица Коми-округа остается единственной территорией в Пермском крае, где город и район являются отдельными муниципалитетами. Кудымкарский муниципальный округ решение об объединении с городом принял 26 ноября. Причиной сопротивления на местах являются экономические интересы групп влияния в той или иной территории, объясняет политтехнолог Виктор Соколов. «Модели уже выстроены, и у многих бизнес-деятельность так или иначе связана с бюджетом или администрациями», — говорит он. Однако для краевых властей, по его словам, история с возможным сопротивлением Кудымкара не является критичной. «На старте процесса объединения это могло сыграть негативную роль, но сейчас очевидно, что объединение — это стратегическая цель, и она будет достигнута», — заключает Соколов.