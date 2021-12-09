Путин поручил защищать россиян от тюрьмы в случаях самообороны

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ХХ съезд партии
Владимир Путин обратится на помощью к Верховному суду Фото:

В России нужно внимательно проанализировать дела о самообороне и защитить людей. Об этом в разговоре с членами Совета по правам человека заявил президент РФ Владимир Путин, он попросит Верховный суд это сделать.

«Нужно внимательно смотреть и анализировать происходящее на практике. Проанализировать существующую практику и защитить людей, которые защищаются сами и защищают жизнь и здоровье граждан от преступных посягательств. Я попрошу Верховный суд такой анализ сделать, если есть необходимость, то представить свои предложения по совершенствованию этих норм регулирования», — сказал Владимир Путин на заседании совета СПЧ, трансляция ведется на «России-24».

Ранее в РПЦ призвали декриминализовать убийства при самообороне. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волокамский Иларион (Алфеев) заявил, что в такой ситуации защищавшийся человек не намеревался убить человека. По его словам, убийство в ходе самообороны не должно наказываться законом.

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В России нужно внимательно проанализировать дела о самообороне и защитить людей. Об этом в разговоре с членами Совета по правам человека заявил президент РФ Владимир Путин, он попросит Верховный суд это сделать. «Нужно внимательно смотреть и анализировать происходящее на практике. Проанализировать существующую практику и защитить людей, которые защищаются сами и защищают жизнь и здоровье граждан от преступных посягательств. Я попрошу Верховный суд такой анализ сделать, если есть необходимость, то представить свои предложения по совершенствованию этих норм регулирования», — сказал Владимир Путин на заседании совета СПЧ, трансляция ведется на «России-24». Ранее в РПЦ призвали декриминализовать убийства при самообороне. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волокамский Иларион (Алфеев) заявил, что в такой ситуации защищавшийся человек не намеревался убить человека. По его словам, убийство в ходе самообороны не должно наказываться законом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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