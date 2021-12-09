Путин поддержал идею запрета на вылов животных для дельфинариев

Вылов китообразных ради развлечений в РФ нужно запретить, заявил президент
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В России нужно запретить вылов китообразных в развлекательных целях. Идею поддержал президент РФ Владимир Путин.
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В России нужно запретить вылов китообразных в развлекательных целях. Идею поддержал президент РФ Владимир Путин. Новость дополняется