В ЯНАО при расчистке вахтового поселка нашли нарушений на 30 млн

Для очистки территории поселка Харасавэй неэффективно было потрачено около 30 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Счетная палата ЯНАО выявила неэффективное расходование около 30 млн рублей из бюджета региона для расчистки от мусора территории поселка Харасавэй в Ямальском районе. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Установлено, что при реализации мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба на территории поселка Харасавэй допущено неэффективное расходование денежных средств на сумму 29,9 млн рублей», — говорится в сообщении.

Счетная палата провела проверку в департаментах внешних связей и природно-ресурсного регулирования ЯНАО, а также в негосударственном партнерстве «Российский Центр освоения Арктики». В ходе проверки были обнаружены дополнительные нарушения.

«Выявлены резервы снижения объемов бюджетного субсидирования за счет получения потенциальной прибыли от реализации металлолома, собранного в процессе выполнения работ по устранению накопленного экологического вреда», — добавили в ведомстве.

Отсчет о результат проверки будет направлен губернатору ЯНАО и председателю окружного законодательного собрания. Работы по очистке Харасавэйского месторождения от 25 тонн мусора начались в 2019 году.