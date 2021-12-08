08 декабря 2021
07 декабря 2021

В ЯНАО при расчистке вахтового поселка нашли нарушений на 30 млн

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск, банк, зарплата, наличка, бухгалтерия, бюджет, выкуп, финансы, деньги, наличные, взятка, купюры, откат, коробка денег, сбережения, банкир, обналичка, обнальщик
Для очистки территории поселка Харасавэй неэффективно было потрачено около 30 млн рублей Фото:

Счетная палата ЯНАО выявила неэффективное расходование около 30 млн рублей из бюджета региона для расчистки от мусора территории поселка Харасавэй в Ямальском районе. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Установлено, что при реализации мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба на территории поселка Харасавэй допущено неэффективное расходование денежных средств на сумму 29,9 млн рублей», — говорится в сообщении.

Счетная палата провела проверку в департаментах внешних связей и природно-ресурсного регулирования ЯНАО, а также в негосударственном партнерстве «Российский Центр освоения Арктики». В ходе проверки были обнаружены дополнительные нарушения.

«Выявлены резервы снижения объемов бюджетного субсидирования за счет получения потенциальной прибыли от реализации металлолома, собранного в процессе выполнения работ по устранению накопленного экологического вреда», — добавили в ведомстве.

Отсчет о результат проверки будет направлен губернатору ЯНАО и председателю окружного законодательного собрания. Работы по очистке Харасавэйского месторождения от 25 тонн мусора начались в 2019 году.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Счетная палата ЯНАО выявила неэффективное расходование около 30 млн рублей из бюджета региона для расчистки от мусора территории поселка Харасавэй в Ямальском районе. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Установлено, что при реализации мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба на территории поселка Харасавэй допущено неэффективное расходование денежных средств на сумму 29,9 млн рублей», — говорится в сообщении. Счетная палата провела проверку в департаментах внешних связей и природно-ресурсного регулирования ЯНАО, а также в негосударственном партнерстве «Российский Центр освоения Арктики». В ходе проверки были обнаружены дополнительные нарушения. «Выявлены резервы снижения объемов бюджетного субсидирования за счет получения потенциальной прибыли от реализации металлолома, собранного в процессе выполнения работ по устранению накопленного экологического вреда», — добавили в ведомстве. Отсчет о результат проверки будет направлен губернатору ЯНАО и председателю окружного законодательного собрания. Работы по очистке Харасавэйского месторождения от 25 тонн мусора начались в 2019 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...