Названы сроки выпуска пермского авиадвигателя для SSJ-100

09 декабря 2021 в 18:57 Размер текста - 17 +

Разработку и испытание двигателя ПД-8 ведет «ОДК-Пермские моторы» Фото: Пресс-служба администрации губернатора Пермского края АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) планирует начать поставки пермского авиадвигателя ПД-8 для лайнера SSJ-100 в 2025 году. Об этом в Перми на выездном совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал генеральный директор ОДК Александр Артюхов, сообщили URA.RU в пресс-службе краевого правительства. «В 2022 году планируется изготовление первого опытного образца [двигателя]. Текущие планы предусматривают сертификацию двигателя в конце 2023 года и начало поставок — в 2025 году», — сказал Артюхов. Он подчеркнул, что разработка двигателя ведется в беспрецедентно сжатые сроки. По словам Артюхова, для ОДК и всей отрасли, это является «серьезным вызовом». Сегодня в рамках рабочего визита в Пермь Мишустин посетил предприятие «ОДК-Пермские моторы», где ведется разработка двигателя ПД-8. Здесь он провел совещание, посвященное реализации проектов в области авиадвигателестроения. ПД-8 должен стать заменой импортным авиадвигателям SaM146, которые сейчас устанавливают на самолеты SSJ-100 и Бе-200. В этом году был изготовлен опытный газогенератор, который станет «сердцем» нового пермского авиадвигателя. Ранее стало известно, что под Пермью ведется строительство первого в России испытательного комплекса для данных авиадвигателей. Стоимость проекта оценивается 20 млрд рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) планирует начать поставки пермского авиадвигателя ПД-8 для лайнера SSJ-100 в 2025 году. Об этом в Перми на выездном совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал генеральный директор ОДК Александр Артюхов, сообщили URA.RU в пресс-службе краевого правительства. «В 2022 году планируется изготовление первого опытного образца [двигателя]. Текущие планы предусматривают сертификацию двигателя в конце 2023 года и начало поставок — в 2025 году», — сказал Артюхов. Он подчеркнул, что разработка двигателя ведется в беспрецедентно сжатые сроки. По словам Артюхова, для ОДК и всей отрасли, это является «серьезным вызовом». Сегодня в рамках рабочего визита в Пермь Мишустин посетил предприятие «ОДК-Пермские моторы», где ведется разработка двигателя ПД-8. Здесь он провел совещание, посвященное реализации проектов в области авиадвигателестроения. ПД-8 должен стать заменой импортным авиадвигателям SaM146, которые сейчас устанавливают на самолеты SSJ-100 и Бе-200. В этом году был изготовлен опытный газогенератор, который станет «сердцем» нового пермского авиадвигателя. Ранее стало известно, что под Пермью ведется строительство первого в России испытательного комплекса для данных авиадвигателей. Стоимость проекта оценивается 20 млрд рублей.