08 декабря 2021

В ДТП на тюменской трассе смерти погибли два человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Эстафета паралимпийского огня Сочи-2014. Екатеринбург, мигалки, полиция, проблесковый маячок
Авария произошла недалеко от Тобольска Фото:

В ДТП на 195-м километре федеральной автодороги «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», которую в народе называют трассой смерти, погибли две женщины. Одна из них управляла автомобилем «Kia Cerato», а другая была его пассажиркой. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. В аварии также пострадала 14-летняя девочка, получившая различные травмы.

«Трагедия случилась на 195-м километре федеральной автодороги „Тюмень — Ханты-Мансийск“ в Тобольском районе. По предварительным данным, автомобиль „Kia Cerato“ при обгоне выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузом „Mercedes“. После этого „Kia“ отбросило назад, на свою полосу, где автомобиль столкнулся с большегрузом „DAF“. В аварии погибли 40-летняя водитель и пассажирка „Kia“, ее личность устанавливается», — сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Там добавили, что в живых осталась только 14-летняя девочка, которую родители отправили из Тюмени в Тобольск. С травмами она была доставлена в больницу. Предположительно, подросток не была пристегнута ремнем безопасности.

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В ДТП на 195-м километре федеральной автодороги «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», которую в народе называют трассой смерти, погибли две женщины. Одна из них управляла автомобилем «Kia Cerato», а другая была его пассажиркой. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. В аварии также пострадала 14-летняя девочка, получившая различные травмы. «Трагедия случилась на 195-м километре федеральной автодороги „Тюмень — Ханты-Мансийск“ в Тобольском районе. По предварительным данным, автомобиль „Kia Cerato“ при обгоне выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузом „Mercedes“. После этого „Kia“ отбросило назад, на свою полосу, где автомобиль столкнулся с большегрузом „DAF“. В аварии погибли 40-летняя водитель и пассажирка „Kia“, ее личность устанавливается», — сообщили в региональном управлении ГИБДД. Там добавили, что в живых осталась только 14-летняя девочка, которую родители отправили из Тюмени в Тобольск. С травмами она была доставлена в больницу. Предположительно, подросток не была пристегнута ремнем безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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