09 декабря 2021

В Екатеринбурге дачу на участке в пять соток продают за 55 млн. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полуостров Малый Конный на ВИЗе правобережном. Екатеринбург, верх-исетский пруд, город екатеринбург, полуостров малый конный
Особняк расположен в поселке Карасьеозерском-2 Фото:

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга продается трехэтажная дача за 55 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте продажи недвижимости N1. В нем указано, что земельный участок, на котором расположена дача, имеет площадь в пять соток.

«Побывав в этом таун-хаусе, почувствовав его атмосферу и энергетику, оценив внимание к деталям и качеству, проникнувшись стилем и идеей этого места, вам не захочется покидать его», — говорится в объявлении. В таунхаусе панорамные окна на первом этаже, на втором этаже терраса, кабинет с выходом на балкон. На третьем этаже находится лаундж-зона с сауной и камином, в помещениях — итальянская мебель. Автор объявления также указывает, что проект интерьера вошел в топ-100 лучших элитных интерьеров России.

Ранее URA.RU сообщало о продаже самого дорогого дома в Екатеринбурге, принадлежавшего (по неофициальным данным) покойному экс-директору УГМК по общим вопросам Владимиру Белоглазову. Также в Екатеринбурге на продажу выставлены особняк в Карасьеозерском за 224 млн и загородный дом с хамамом внутри за 29 млн.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга продается трехэтажная дача за 55 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте продажи недвижимости N1. В нем указано, что земельный участок, на котором расположена дача, имеет площадь в пять соток. «Побывав в этом таун-хаусе, почувствовав его атмосферу и энергетику, оценив внимание к деталям и качеству, проникнувшись стилем и идеей этого места, вам не захочется покидать его», — говорится в объявлении. В таунхаусе панорамные окна на первом этаже, на втором этаже терраса, кабинет с выходом на балкон. На третьем этаже находится лаундж-зона с сауной и камином, в помещениях — итальянская мебель. Автор объявления также указывает, что проект интерьера вошел в топ-100 лучших элитных интерьеров России. Ранее URA.RU сообщало о продаже самого дорогого дома в Екатеринбурге, принадлежавшего (по неофициальным данным) покойному экс-директору УГМК по общим вопросам Владимиру Белоглазову. Также в Екатеринбурге на продажу выставлены особняк в Карасьеозерском за 224 млн и загородный дом с хамамом внутри за 29 млн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...