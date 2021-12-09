Особняк расположен в поселке Карасьеозерском-2 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга продается трехэтажная дача за 55 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте продажи недвижимости N1. В нем указано, что земельный участок, на котором расположена дача, имеет площадь в пять соток.

«Побывав в этом таун-хаусе, почувствовав его атмосферу и энергетику, оценив внимание к деталям и качеству, проникнувшись стилем и идеей этого места, вам не захочется покидать его», — говорится в объявлении. В таунхаусе панорамные окна на первом этаже, на втором этаже терраса, кабинет с выходом на балкон. На третьем этаже находится лаундж-зона с сауной и камином, в помещениях — итальянская мебель. Автор объявления также указывает, что проект интерьера вошел в топ-100 лучших элитных интерьеров России.

Ранее URA.RU сообщало о продаже самого дорогого дома в Екатеринбурге, принадлежавшего (по неофициальным данным) покойному экс-директору УГМК по общим вопросам Владимиру Белоглазову. Также в Екатеринбурге на продажу выставлены особняк в Карасьеозерском за 224 млн и загородный дом с хамамом внутри за 29 млн.

Фото: АН «Кулиговская и партнеры»

Фото: АН «Кулиговская и партнеры»

Фото: АН «Кулиговская и партнеры»

Фото: АН «Кулиговская и партнеры»

Фото: АН «Кулиговская и партнеры»

Фото: АН «Кулиговская и партнеры»