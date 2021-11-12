Владимир Белоглазов скончался в феврале 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на продажу выставили коттедж в поселке «Галактика», по неофициальным данным, принадлежавший Владимиру Белоглазову — покойному экс-директору УГМК по общим вопросам. Цена дома — 265 миллионов рублей. По информации агентства элитной недвижимости «Кулиговская и партнеры», на сайте которого размещено объявление, это самый дорогой загородный дом столицы Урала.

Он состоит из двух этажей. Его площадь — 800 квадратных метров, а размер земельного участка — 30 соток, самый большой в поселке. «Ландшафтный многоуровневый газон, многолетние декоративные деревья, благоухающие россыпи цветов, обрамляющие кристальный рукотворный ручей, играющий мелодию комфорта среди вековых камней. Классические интонации вы увидите во внутреннем убранстве этой городской резиденции, построенной по всем канонам Васту-Шастра. <…> Мебель в доме подбиралась индивидуально и представляет собой самую большую коллекцию ручной работы от Francesco Molon в Екатеринбурге», — говорится в описании объекта.

Владимир Белоглазов скончался в феврале 2021-го. О том, что этим домом владел он, 13 ноября написали в анонимном telegram-канале «Алексей Орлов. Фан-клуб», который, по данным URA.RU, ведут сотрудники горадминистрации. Два источника URA.RU, знакомые с деталями сделки, информацию о собственнике подтвердили. В агентстве недвижимости «Кулиговская и партнеры» от комментариев воздержались.

Белоглазов был известен не только как топ-менеджер УГМК, но и как друг мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. По слухам, их связывала не только работа (до перехода в мэрию Орлов отвечал в областном кабмине за контакты с ФПГ), но и хобби — охота. 8 ноября Орлов назвал в честь Белоглазова бульвар в Орджоникидзевском районе, где УГМК реализует девелоперский проект. Это решение возмутило активных горожан и вызвало споры среди экспертов.

Сделкой по продаже дома занимается вдова Владимира Белоглазова, говорят источники Фото: агентство недвижимости «Кулиговская и партнеры»

Объект расположен на ул. Галактики, 19 Фото: агентство недвижимости «Кулиговская и партнеры»

Фото: агентство недвижимости «Кулиговская и партнеры»

Фото: агентство недвижимости «Кулиговская и партнеры»

Фото: агентство недвижимости «Кулиговская и партнеры»