08 декабря 2021

Беглого свердловского силовика отправили в колонию за взятки

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, погоны, полиция, майор полиции
Владимира Нечаева лишили звания майора полиции Фото:

Экс-начальник отделения отдела экономической безопасности УМВД по Екатеринбургу Владимир Нечаев, который находился в международном розыске, приговорен к десяти годам колонии строгого режима за получение взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Владимиру Нечаеву наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении прокуратуры. После освобождения Нечаев не сможет занимать посты на госслужбе в течение пяти лет.

Кроме этого, подсудимого лишили звания майора полиции и дали штраф в трехкратном размере взятки, которую он получил. Прокуратура просила для Нечаева более суровое наказание — 12 лет колонии строгого режима и возмещение пятикратной суммы взятки.

Нечаеву дали взятку в полтора миллиона рублей, чтобы он поспособствовал прекращению проверок в отношении екатеринбургских бизнесменов. Силовик, боясь преследования, уволился со службы в 2017 году и уехал из города. Нечаев был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Его удалось задержать лишь в 2020 году в Москве.

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Экс-начальник отделения отдела экономической безопасности УМВД по Екатеринбургу Владимир Нечаев, который находился в международном розыске, приговорен к десяти годам колонии строгого режима за получение взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Владимиру Нечаеву наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении прокуратуры. После освобождения Нечаев не сможет занимать посты на госслужбе в течение пяти лет. Кроме этого, подсудимого лишили звания майора полиции и дали штраф в трехкратном размере взятки, которую он получил. Прокуратура просила для Нечаева более суровое наказание — 12 лет колонии строгого режима и возмещение пятикратной суммы взятки. Нечаеву дали взятку в полтора миллиона рублей, чтобы он поспособствовал прекращению проверок в отношении екатеринбургских бизнесменов. Силовик, боясь преследования, уволился со службы в 2017 году и уехал из города. Нечаев был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Его удалось задержать лишь в 2020 году в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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