Беглого свердловского силовика отправили в колонию за взятки

09 декабря 2021 в 18:54 Размер текста - 17 +

Владимира Нечаева лишили звания майора полиции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Экс-начальник отделения отдела экономической безопасности УМВД по Екатеринбургу Владимир Нечаев, который находился в международном розыске, приговорен к десяти годам колонии строгого режима за получение взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Владимиру Нечаеву наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении прокуратуры. После освобождения Нечаев не сможет занимать посты на госслужбе в течение пяти лет. Кроме этого, подсудимого лишили звания майора полиции и дали штраф в трехкратном размере взятки, которую он получил. Прокуратура просила для Нечаева более суровое наказание — 12 лет колонии строгого режима и возмещение пятикратной суммы взятки. Нечаеву дали взятку в полтора миллиона рублей, чтобы он поспособствовал прекращению проверок в отношении екатеринбургских бизнесменов. Силовик, боясь преследования, уволился со службы в 2017 году и уехал из города. Нечаев был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Его удалось задержать лишь в 2020 году в Москве. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Экс-начальник отделения отдела экономической безопасности УМВД по Екатеринбургу Владимир Нечаев, который находился в международном розыске, приговорен к десяти годам колонии строгого режима за получение взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Владимиру Нечаеву наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении прокуратуры. После освобождения Нечаев не сможет занимать посты на госслужбе в течение пяти лет. Кроме этого, подсудимого лишили звания майора полиции и дали штраф в трехкратном размере взятки, которую он получил. Прокуратура просила для Нечаева более суровое наказание — 12 лет колонии строгого режима и возмещение пятикратной суммы взятки. Нечаеву дали взятку в полтора миллиона рублей, чтобы он поспособствовал прекращению проверок в отношении екатеринбургских бизнесменов. Силовик, боясь преследования, уволился со службы в 2017 году и уехал из города. Нечаев был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Его удалось задержать лишь в 2020 году в Москве.