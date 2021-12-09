09 декабря 2021
08 декабря 2021

В Перми за 80 млн продают дом, созданный итальянским архитектором. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка готовности детских оздоровительных лагерей к летнему сезону. Курган, сосны, детский лагерь островского
Вокруг дома высажены вековые деревья Фото:

В элитном коттеджном поселке Серебряный бор в Перми продают усадьбу за 80 млн рублей. По заверению продавца, коттедж создан итальянским архитектором. Объявление о продаже дома размещено на портале «Авито».

«Усадьба в элитном поселке Серебряный бор, м/н Верхняя Курья, г. Пермь. Стоимость 80 млн рублей», — сообщается в объявлении. Площадь дома составляет 1060 кв. метров, участок — 16 соток.

В доме три этажа, жилые комнаты, комнаты для персонала, кинотеатр, зона СПА с бассейном, котельная и гараж на два автомобиля. Автор объявления пишет, что к дому подключены все коммуникации, а поселок закрытого типа, в котором располагается коттедж, круглосуточно охраняется. На участке у дома стоят вековые сосны, а сам дом и забор облицованы натуральным камнем.

Вокруг дома высажены вековые сосны
Площадь дома — 1060 кв. метров

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В элитном коттеджном поселке Серебряный бор в Перми продают усадьбу за 80 млн рублей. По заверению продавца, коттедж создан итальянским архитектором. Объявление о продаже дома размещено на портале «Авито». «Усадьба в элитном поселке Серебряный бор, м/н Верхняя Курья, г. Пермь. Стоимость 80 млн рублей», — сообщается в объявлении. Площадь дома составляет 1060 кв. метров, участок — 16 соток. В доме три этажа, жилые комнаты, комнаты для персонала, кинотеатр, зона СПА с бассейном, котельная и гараж на два автомобиля. Автор объявления пишет, что к дому подключены все коммуникации, а поселок закрытого типа, в котором располагается коттедж, круглосуточно охраняется. На участке у дома стоят вековые сосны, а сам дом и забор облицованы натуральным камнем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...