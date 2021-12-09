В Перми за 80 млн продают дом, созданный итальянским архитектором. Фото

10 декабря 2021 в 08:49 Размер текста - 17 +

Вокруг дома высажены вековые деревья Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В элитном коттеджном поселке Серебряный бор в Перми продают усадьбу за 80 млн рублей. По заверению продавца, коттедж создан итальянским архитектором. Объявление о продаже дома размещено на портале «Авито». «Усадьба в элитном поселке Серебряный бор, м/н Верхняя Курья, г. Пермь. Стоимость 80 млн рублей», — сообщается в объявлении. Площадь дома составляет 1060 кв. метров, участок — 16 соток. В доме три этажа, жилые комнаты, комнаты для персонала, кинотеатр, зона СПА с бассейном, котельная и гараж на два автомобиля. Автор объявления пишет, что к дому подключены все коммуникации, а поселок закрытого типа, в котором располагается коттедж, круглосуточно охраняется. На участке у дома стоят вековые сосны, а сам дом и забор облицованы натуральным камнем. Вокруг дома высажены вековые сосны Авито Площадь дома — 1060 кв. метров Авито Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В элитном коттеджном поселке Серебряный бор в Перми продают усадьбу за 80 млн рублей. По заверению продавца, коттедж создан итальянским архитектором. Объявление о продаже дома размещено на портале «Авито». «Усадьба в элитном поселке Серебряный бор, м/н Верхняя Курья, г. Пермь. Стоимость 80 млн рублей», — сообщается в объявлении. Площадь дома составляет 1060 кв. метров, участок — 16 соток. В доме три этажа, жилые комнаты, комнаты для персонала, кинотеатр, зона СПА с бассейном, котельная и гараж на два автомобиля. Автор объявления пишет, что к дому подключены все коммуникации, а поселок закрытого типа, в котором располагается коттедж, круглосуточно охраняется. На участке у дома стоят вековые сосны, а сам дом и забор облицованы натуральным камнем.