В элитном коттеджном поселке Серебряный бор в Перми продают усадьбу за 80 млн рублей. По заверению продавца, коттедж создан итальянским архитектором. Объявление о продаже дома размещено на портале «Авито».
«Усадьба в элитном поселке Серебряный бор, м/н Верхняя Курья, г. Пермь. Стоимость 80 млн рублей», — сообщается в объявлении. Площадь дома составляет 1060 кв. метров, участок — 16 соток.
В доме три этажа, жилые комнаты, комнаты для персонала, кинотеатр, зона СПА с бассейном, котельная и гараж на два автомобиля. Автор объявления пишет, что к дому подключены все коммуникации, а поселок закрытого типа, в котором располагается коттедж, круглосуточно охраняется. На участке у дома стоят вековые сосны, а сам дом и забор облицованы натуральным камнем.
В элитном коттеджном поселке Серебряный бор в Перми продают усадьбу за 80 млн рублей. По заверению продавца, коттедж создан итальянским архитектором. Объявление о продаже дома размещено на портале «Авито». «Усадьба в элитном поселке Серебряный бор, м/н Верхняя Курья, г. Пермь. Стоимость 80 млн рублей», — сообщается в объявлении. Площадь дома составляет 1060 кв. метров, участок — 16 соток. В доме три этажа, жилые комнаты, комнаты для персонала, кинотеатр, зона СПА с бассейном, котельная и гараж на два автомобиля. Автор объявления пишет, что к дому подключены все коммуникации, а поселок закрытого типа, в котором располагается коттедж, круглосуточно охраняется. На участке у дома стоят вековые сосны, а сам дом и забор облицованы натуральным камнем.