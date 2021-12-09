Путин: закон о СМИ-иноагентах нужно обсудить с журналистами

09 декабря 2021 в 19:04 Размер текста - 17 +

Владимир Путин призвал говорить о законах об иноагентах с профессиональным сообществом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Законодательство о СМИ-иноагентах нужно обсуждать с профессиональным сообществом. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин. «Законодательство о СМИ-иноагентах нужно обязательно обсудить с профессиональным сообществом», — сказал Путин во время заседания с Советом по правам человека. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24». Законодательство об иноагентах появилось в России несколько лет назад, а в 2020 году начало активно применяться. К концу 2021 года в списке иноагентов находится более 80 организаций и людей. Практически все — СМИ, журналисты и правозащитные структуры. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял, что законодательство нуждается в доработке. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Законодательство о СМИ-иноагентах нужно обсуждать с профессиональным сообществом. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин. «Законодательство о СМИ-иноагентах нужно обязательно обсудить с профессиональным сообществом», — сказал Путин во время заседания с Советом по правам человека. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24». Законодательство об иноагентах появилось в России несколько лет назад, а в 2020 году начало активно применяться. К концу 2021 года в списке иноагентов находится более 80 организаций и людей. Практически все — СМИ, журналисты и правозащитные структуры. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял, что законодательство нуждается в доработке.