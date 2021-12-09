Путин: закон о СМИ-иноагентах нужно обсудить с журналистами

Законодательство о СМИ-иноагентах нужно обсуждать с профессиональным сообществом. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.
«Законодательство о СМИ-иноагентах нужно обязательно обсудить с профессиональным сообществом», — сказал Путин во время заседания с Советом по правам человека. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24».
Законодательство об иноагентах появилось в России несколько лет назад, а в 2020 году начало активно применяться. К концу 2021 года в списке иноагентов находится более 80 организаций и людей. Практически все — СМИ, журналисты и правозащитные структуры. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял, что законодательство нуждается в доработке.
Законодательство о СМИ-иноагентах нужно обсуждать с профессиональным сообществом. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин. «Законодательство о СМИ-иноагентах нужно обязательно обсудить с профессиональным сообществом», — сказал Путин во время заседания с Советом по правам человека. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24». Законодательство об иноагентах появилось в России несколько лет назад, а в 2020 году начало активно применяться. К концу 2021 года в списке иноагентов находится более 80 организаций и людей. Практически все — СМИ, журналисты и правозащитные структуры. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял, что законодательство нуждается в доработке.