Депутаты Госдумы экстренно подняли зарплату помощникам

09 декабря 2021 в 19:55 Размер текста - 17 +

Помощникам депутатов проиндексируют зарплаты Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Госдуме приняли сразу в трех чтениях закон, который предусматривает повышение месячного фонда оплаты труда помощников депутатов и сенаторов с 300 до 387 тысяч рублей. Такое решение приняли на пленарном заседании Госдумы 9 декабря. Изменения коснутся закона «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Общий ежемесячный фонд оплаты труда помощников сенаторов и депутатов возрастет до 387 тысяч рублей. Законопроект приняли в третьем чтении, указано на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Зарплатный фонд распределят между несколькими помощниками, сообщает сайт MK.RU со ссылкой на депутата Госдумы Олега Нилова. На это из бюджета предлагается выделить 761,4 млн рублей в следующем году, передает «Царьград». Законопроект о зарплатах помощников депутатов и сенаторов направили в комитеты Госдумы 8 декабря. Авторы инициативы заявили, что у депутата Госдумы может быть до семи помощников. Предполагалось увеличение оплаты труда на 20%. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Госдуме приняли сразу в трех чтениях закон, который предусматривает повышение месячного фонда оплаты труда помощников депутатов и сенаторов с 300 до 387 тысяч рублей. Такое решение приняли на пленарном заседании Госдумы 9 декабря. Изменения коснутся закона «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Общий ежемесячный фонд оплаты труда помощников сенаторов и депутатов возрастет до 387 тысяч рублей. Законопроект приняли в третьем чтении, указано на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Зарплатный фонд распределят между несколькими помощниками, сообщает сайт MK.RU со ссылкой на депутата Госдумы Олега Нилова. На это из бюджета предлагается выделить 761,4 млн рублей в следующем году, передает «Царьград». Законопроект о зарплатах помощников депутатов и сенаторов направили в комитеты Госдумы 8 декабря. Авторы инициативы заявили, что у депутата Госдумы может быть до семи помощников. Предполагалось увеличение оплаты труда на 20%.