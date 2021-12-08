Курганскую чиновницу, ставшую депутатом, заподозрили в нарушении

Жители Целинного района усомнились в законности совмещения должности главы сельсовета с депутатской Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Целинного района Курганской области усомнились в законности совмещения Натальей Воробьевой должности главы сельсовета с полномочиями депутата округа. Об этом URA.RU рассказал источник из числа местных жителей.

«Так можно, наверное, только в Целинном: глава Целинного сельсовета и депутат окружной думы одновременно! 31.10.2021 Воробьева избрана депутатом и продолжает работать главой сельсовета! А 15 декабря в Целинном выборы главы округа, который потом и будет решать заключать договор или контракт с Воробьевой как специалистом или нет», — рассказал источник.

Глава Целинного района Александр Сытов пояснил URA.RU, что в данном случае нарушения нет. «Мы этот вопрос адресовали в свое время избиркому и прокуратуре, где прокомментировали, что в нашем случае нарушения нет. На момент избрания депутатом муниципального округа, сельской Думы, принимающей отставку главы сельсовета, уже не было (сельский депутатский корпус неправомочен), следовательно глава сельсовета совмещает должность депутата на не освобожденной основе», — ответил Сытов. По словам главы района, сейчас все сельсоветы Целинного округа приступили к ликвидации. Наталье Воробьевой, как и другим специалистам и главам сельсоветов, будут предложены не муниципальные должности в отделе по работе с территориями.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ликвидируют Целинного администрацию района в связи с преобразованием в округ. В 2019 году губернатор Курганской области Вадим Шумков объявил о реформе по преобразованию районов в округа, но не все местные чиновники ее поддержали. В конце октября прошли выборы депутатов Альменевского и Целинного округов.