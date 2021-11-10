В Курганской области ликвидируют администрацию района

Решение о ликвидации приняли местные депутаты (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Целинного муниципального округа Курганской области приняли решение о ликвидации районной администрации. Об этом сообщили представители органа.

«Окружная дума приняла еще несколько важных решений по вхождению района в округ. <…> Решения о ликвидации администрации Целинного района, финансового отдела, отдела образования администрации Целинного района, которые войдут в новую структуру управления округа», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

Помимо этого было принято решение о ликвидации администраций 19 сельсоветов. Также местные власти сообщили, что с 12 ноября начнется конкурс по отбору кандидатур на должность главы Целинного муниципального округа.

В 2019 году губернатор Курганской области Вадим Шумков объявил о реформе по преобразованию районов в округа, но не все местные чиновники ее поддержали. С помощью реформы район и райцентр объединяют в единое муниципальное образование, благодаря чему можно сократить часть должностных лиц. После преобразования Целинного района в муниципальный округ в нем прошли выборы депутатов.