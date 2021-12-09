Тысячи свердловчан остались без отопления в мороз

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Работа аварийной бригады на месте коммунальной аварии. Челябинск, трубы, прорыв, отопление, жкх, магистраль, болгарка, авария, ремонт, коммунальная служба
Рабочие чинят поврежденную трубу теплоснабжения Фото:

В Кировграде (Свердловская область) почти три тысячи жителей остались без отопления с 14:00 из-за повреждения трубы. Об этом сообщили в свердловском минэнерго. Согласно данным сервиса Gismeteo, воздух в Кировграде 9 декабря охлаждался до минус восьми градусов.

«9 декабря в 14:00 отключают ветку теплоснабжения на восьми тепловых пунктах. Проживающее население в МЖД в количестве 2 813 человек», — передает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства. Там отметили, что отключение связано с прорывом трубы на Центральном бульваре.

Однако, добавили в пресс-службе министерства, поврежденная труба не магистральная, поэтому поломка не критична. Аварию планируется устранить к 23:00. Для этого у работников есть все ресурсы и технические возможности, заключили в министерстве.

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В Кировграде (Свердловская область) почти три тысячи жителей остались без отопления с 14:00 из-за повреждения трубы. Об этом сообщили в свердловском минэнерго. Согласно данным сервиса Gismeteo, воздух в Кировграде 9 декабря охлаждался до минус восьми градусов. «9 декабря в 14:00 отключают ветку теплоснабжения на восьми тепловых пунктах. Проживающее население в МЖД в количестве 2 813 человек», — передает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства. Там отметили, что отключение связано с прорывом трубы на Центральном бульваре. Однако, добавили в пресс-службе министерства, поврежденная труба не магистральная, поэтому поломка не критична. Аварию планируется устранить к 23:00. Для этого у работников есть все ресурсы и технические возможности, заключили в министерстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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