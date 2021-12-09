Тысячи свердловчан остались без отопления в мороз

Рабочие чинят поврежденную трубу теплоснабжения Фото: Александр Кондратюк © URA.RU

В Кировграде (Свердловская область) почти три тысячи жителей остались без отопления с 14:00 из-за повреждения трубы. Об этом сообщили в свердловском минэнерго. Согласно данным сервиса Gismeteo, воздух в Кировграде 9 декабря охлаждался до минус восьми градусов.

«9 декабря в 14:00 отключают ветку теплоснабжения на восьми тепловых пунктах. Проживающее население в МЖД в количестве 2 813 человек», — передает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства. Там отметили, что отключение связано с прорывом трубы на Центральном бульваре.

Однако, добавили в пресс-службе министерства, поврежденная труба не магистральная, поэтому поломка не критична. Аварию планируется устранить к 23:00. Для этого у работников есть все ресурсы и технические возможности, заключили в министерстве.