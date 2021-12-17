Депутат Госдумы рассказал, почему россияне хотят уехать из страны

18 декабря 2021 в 09:03 Размер текста - 17 +

Россия может создать условия для того, чтобы молодые специалисты оставались и работали в стране Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Большинство россиян, уехавших работать в западные страны, жалеет о своем решении. Об этом в разговоре с URA.RU заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «По разным причинам уезжают „мозги“. Кто-то в связи с невозможностью самореализоваться, кто-то за длинным рублем. Подавляющее большинство уезжает из-за иллюзии, что там лучше. Лучше жить, больше возможности самореализоваться. А потом многие понимают, что попали не туда, куда думали. На самом деле, большинство не самореализуется и прозябает, проклинает всю эту западную жизнь», — рассказал Анатолий Аксаков. Парламентарий уверен, что в России можно создать условия для того, чтобы молодые специалисты оставались и работали в стране. «Надо, чтобы было комфортно. А комфорт выражается в том, чтобы создать центры досуга, центры социальные, образовательные, культурные. Естественно, цифровая инфраструктура, поскольку многие „мозги“ с этим связаны», — добавил он. Многие россияне верят, что на Западе жить лучше, чем в России, подчеркнул депутат Госдумы. «Этот миф о благополучном Западе надо разрушать. Может, теми ребятами, которые столкнулись с этим мифом и поняли, что на самом деле там не все так безоблачно, как кажется», — заключил Аксаков. 18 декабря отмечается Международный день мигранта. В этот день в 1990 году Генеральная Ассамблея ООН приняла конвенцию о защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Большинство россиян, уехавших работать в западные страны, жалеет о своем решении. Об этом в разговоре с URA.RU заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «По разным причинам уезжают „мозги“. Кто-то в связи с невозможностью самореализоваться, кто-то за длинным рублем. Подавляющее большинство уезжает из-за иллюзии, что там лучше. Лучше жить, больше возможности самореализоваться. А потом многие понимают, что попали не туда, куда думали. На самом деле, большинство не самореализуется и прозябает, проклинает всю эту западную жизнь», — рассказал Анатолий Аксаков. Парламентарий уверен, что в России можно создать условия для того, чтобы молодые специалисты оставались и работали в стране. «Надо, чтобы было комфортно. А комфорт выражается в том, чтобы создать центры досуга, центры социальные, образовательные, культурные. Естественно, цифровая инфраструктура, поскольку многие „мозги“ с этим связаны», — добавил он. Многие россияне верят, что на Западе жить лучше, чем в России, подчеркнул депутат Госдумы. «Этот миф о благополучном Западе надо разрушать. Может, теми ребятами, которые столкнулись с этим мифом и поняли, что на самом деле там не все так безоблачно, как кажется», — заключил Аксаков. 18 декабря отмечается Международный день мигранта. В этот день в 1990 году Генеральная Ассамблея ООН приняла конвенцию о защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей.