Путин осудил заявление о том, что Россия содержит Белоруссию

10 декабря 2021 в 03:19 Размер текста - 17 +

По словам Владимира Путина, говорить публично о том, что Белоруссия находится на довольствии РФ — неуважение к белорусам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Непозволительно говорить, что Белоруссия находится на довольствии России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «Можно как угодно относиться к Белоруссии, белорусам, руководству Белоруссии, но говорить, что она находится у нас на довольствии, некорректно, Александр Николаевич. Ну непозволительно это делать публично. Это неуважение к целому народу и целой стране», — обратился к режиссеру Александру Сокурову Владимир Путин, передает РИА «Новости». Глава государства также добавил, что создание Союзного государства России и Белоруссии — тонкий и длительный процесс, требующий исключительной компетентности, терпения и уважения к партеру. «По-другому мы ничего не добьемся. А добиваться мы можем только одного — взаимопонимания и выстраивания таких отношений на взаимовыгодной основе, которые привели бы нас к повышению нашей общей конкурентноспособности и решению проблем, которые стоят перед нашими народами», — резюмировал Путин. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали декрет о Союзном государстве. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Путин пытается воссоздать Советский Союз. Лукашенко рассказал о сути интеграции с Россией, передает телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Непозволительно говорить, что Белоруссия находится на довольствии России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «Можно как угодно относиться к Белоруссии, белорусам, руководству Белоруссии, но говорить, что она находится у нас на довольствии, некорректно, Александр Николаевич. Ну непозволительно это делать публично. Это неуважение к целому народу и целой стране», — обратился к режиссеру Александру Сокурову Владимир Путин, передает РИА «Новости». Глава государства также добавил, что создание Союзного государства России и Белоруссии — тонкий и длительный процесс, требующий исключительной компетентности, терпения и уважения к партеру. «По-другому мы ничего не добьемся. А добиваться мы можем только одного — взаимопонимания и выстраивания таких отношений на взаимовыгодной основе, которые привели бы нас к повышению нашей общей конкурентноспособности и решению проблем, которые стоят перед нашими народами», — резюмировал Путин. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали декрет о Союзном государстве. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Путин пытается воссоздать Советский Союз. Лукашенко рассказал о сути интеграции с Россией, передает телеканал 360.