Путин осудил заявление о том, что Россия содержит Белоруссию

Непозволительно говорить, что Белоруссия находится на довольствии России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«Можно как угодно относиться к Белоруссии, белорусам, руководству Белоруссии, но говорить, что она находится у нас на довольствии, некорректно, Александр Николаевич. Ну непозволительно это делать публично. Это неуважение к целому народу и целой стране», — обратился к режиссеру Александру Сокурову Владимир Путин, передает РИА «Новости».
Глава государства также добавил, что создание Союзного государства России и Белоруссии — тонкий и длительный процесс, требующий исключительной компетентности, терпения и уважения к партеру. «По-другому мы ничего не добьемся. А добиваться мы можем только одного — взаимопонимания и выстраивания таких отношений на взаимовыгодной основе, которые привели бы нас к повышению нашей общей конкурентноспособности и решению проблем, которые стоят перед нашими народами», — резюмировал Путин.
Непозволительно говорить, что Белоруссия находится на довольствии России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «Можно как угодно относиться к Белоруссии, белорусам, руководству Белоруссии, но говорить, что она находится у нас на довольствии, некорректно, Александр Николаевич. Ну непозволительно это делать публично. Это неуважение к целому народу и целой стране», — обратился к режиссеру Александру Сокурову Владимир Путин, передает РИА «Новости». Глава государства также добавил, что создание Союзного государства России и Белоруссии — тонкий и длительный процесс, требующий исключительной компетентности, терпения и уважения к партеру. «По-другому мы ничего не добьемся. А добиваться мы можем только одного — взаимопонимания и выстраивания таких отношений на взаимовыгодной основе, которые привели бы нас к повышению нашей общей конкурентноспособности и решению проблем, которые стоят перед нашими народами», — резюмировал Путин. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали декрет о Союзном государстве. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Путин пытается воссоздать Советский Союз. Лукашенко рассказал о сути интеграции с Россией, передает телеканал 360.