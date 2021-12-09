09 декабря 2021

Минцифры продолжило эксперимент с «Госуслуги.Авто»

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В Минцифры рассказали, что следующий шаг эксперимента — отмена необходимости наличия оригинала документа Фото:

Минцифры РФ приняло решение о продлении эксперимента с электронными свидетельствами о регистрации транспортного средства (СТС). Об этом заявили в пресс-службе министерства.

В пресс-службе Минцифры заявили, что эксперимент с QR-кодами на СТС, который должен был закончиться 1 декабря, продолжается, передают «Известия». «Водитель может предъявлять инспектору в своем мобильном приложении „Госуслуги.Авто“ QR-код на СТС», — рассказали представители ведомства.

На какой срок рассчитано продолжение эксперимента в Минцифры не уточнили. Однако в министерстве поделились, что следующим шагом станет отмена необходимости возить с собой бумажный СТС (ранее электронное СТС не отменяло обязательное наличие оригинала документа у водителя).

Сотрудники ГИБДД в беседе с агентством рассказали, что намерены по-прежнему требовать СТС в оригинале, действуя в соответствии с законодательством РФ. «В настоящее время в электронном виде выдаются ПТС, а также страховка, но мой совет водителям — брать с собой распечатанный вариант документов», — добавил собеседник.

Ранее сообщалось, что МВД и Минцифры начали тестировать новые правила для водителей, позволяющее предъявлять СТС в виде QR-кода. Эксперимент проводится в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

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Минцифры РФ приняло решение о продлении эксперимента с электронными свидетельствами о регистрации транспортного средства (СТС). Об этом заявили в пресс-службе министерства. В пресс-службе Минцифры заявили, что эксперимент с QR-кодами на СТС, который должен был закончиться 1 декабря, продолжается, передают «Известия». «Водитель может предъявлять инспектору в своем мобильном приложении „Госуслуги.Авто“ QR-код на СТС», — рассказали представители ведомства. На какой срок рассчитано продолжение эксперимента в Минцифры не уточнили. Однако в министерстве поделились, что следующим шагом станет отмена необходимости возить с собой бумажный СТС (ранее электронное СТС не отменяло обязательное наличие оригинала документа у водителя). Сотрудники ГИБДД в беседе с агентством рассказали, что намерены по-прежнему требовать СТС в оригинале, действуя в соответствии с законодательством РФ. «В настоящее время в электронном виде выдаются ПТС, а также страховка, но мой совет водителям — брать с собой распечатанный вариант документов», — добавил собеседник. Ранее сообщалось, что МВД и Минцифры начали тестировать новые правила для водителей, позволяющее предъявлять СТС в виде QR-кода. Эксперимент проводится в рамках национального проекта «Цифровая экономика».
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