Мошенники начали устраивать реальные ДТП ради выплат по страховке

10 декабря 2021 в 06:08 Размер текста - 17 +

За девять месяцев 2021 года ущерб от мошенников в страховании авто составил 2,9 миллиардов рублей, заявил Сергей Ефремов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Автомошенники стали устраивать реальные ДТП, повреждая дорогостоящие автомобили, ради получения выплат по страховке. Об этом сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов. Мошенники начали устраивать реальные ДТП, где повреждают дорогостоящий автомобиль, снимая доказательства на видео, рассказал Сергей Ефремов в беседе с «Известиями». По его словам, после получения страховых выплат и легкого ремонта преступники снова устраивают аварию с этой машиной, таким образом некоторые дорогие авто попадают в ДТП более 10 раз. В пресс-службе ВСК рассказали, что автомошенники используют видеофиксацию и несовершенства методики расчета по ОСАГО. Мошенники быстро устраняют повреждения, как правило, за счет своих автосервисов, добавил замгендиректора СК «МАКС» Виктор Алексеев. По его словам, большинство таких схем строится на полисах ОСАГО. По словам Сергея Ефремова, ущерб от мошенников в автостраховании за девять месяцев 2021 года составил 2,9 миллиардов рублей. Отмечается, что по ОСАГО в правоохранительные органы заявили о 2,1 миллиарде рублей ущерба, а по каско — о 832,7 миллионах рублей. Ранее сообщалось, что названы регионы с высоким уровнем мошенничества в страховании автомобилей за 2021 год. В Москве и Московской области совершено 11% от общего числа мошенничества с полисами обязательного страхования. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Автомошенники стали устраивать реальные ДТП, повреждая дорогостоящие автомобили, ради получения выплат по страховке. Об этом сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов. Мошенники начали устраивать реальные ДТП, где повреждают дорогостоящий автомобиль, снимая доказательства на видео, рассказал Сергей Ефремов в беседе с «Известиями». По его словам, после получения страховых выплат и легкого ремонта преступники снова устраивают аварию с этой машиной, таким образом некоторые дорогие авто попадают в ДТП более 10 раз. В пресс-службе ВСК рассказали, что автомошенники используют видеофиксацию и несовершенства методики расчета по ОСАГО. Мошенники быстро устраняют повреждения, как правило, за счет своих автосервисов, добавил замгендиректора СК «МАКС» Виктор Алексеев. По его словам, большинство таких схем строится на полисах ОСАГО. По словам Сергея Ефремова, ущерб от мошенников в автостраховании за девять месяцев 2021 года составил 2,9 миллиардов рублей. Отмечается, что по ОСАГО в правоохранительные органы заявили о 2,1 миллиарде рублей ущерба, а по каско — о 832,7 миллионах рублей. Ранее сообщалось, что названы регионы с высоким уровнем мошенничества в страховании автомобилей за 2021 год. В Москве и Московской области совершено 11% от общего числа мошенничества с полисами обязательного страхования.