Путин рассказал о шпионах США, работавших в кабмине РФ в 1990-е

10 декабря 2021 в 07:46 Размер текста - 17 +

Сотрудников ЦРУ в правительстве РФ вычислили в начале 2000-х годов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В середине 1990-х годов в правительстве РФ работали кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления США (ЦРУ). Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, впоследствии Вашингтон привлек их к уголовной ответственности за участие в приватизации. «В середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления США. Их потом в США привлекали к уголовной ответственности за то, что они, будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство, участвуя в приватизации», — сообщил Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое транслировались на телеканале «Россия 24». Глава государства отметил, что сотрудники ЦРУ давали различные советы и участвовали в управлении государством. По словам Путина, всех шпионов вычислили в середине 1990-х и начале 2000-х годов. Кроме того, под контролем американцев находилась ядерная сфера России. Путин рассказал, что специалисты из США работали на объектах ядерного оружейного комплекса. «Им не нужны были такие тонкие инструменты вмешательства в нашу политическую жизнь, поскольку они и так все контролировали», — добавил президент РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В середине 1990-х годов в правительстве РФ работали кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления США (ЦРУ). Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, впоследствии Вашингтон привлек их к уголовной ответственности за участие в приватизации. «В середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления США. Их потом в США привлекали к уголовной ответственности за то, что они, будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство, участвуя в приватизации», — сообщил Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое транслировались на телеканале «Россия 24». Глава государства отметил, что сотрудники ЦРУ давали различные советы и участвовали в управлении государством. По словам Путина, всех шпионов вычислили в середине 1990-х и начале 2000-х годов. Кроме того, под контролем американцев находилась ядерная сфера России. Путин рассказал, что специалисты из США работали на объектах ядерного оружейного комплекса. «Им не нужны были такие тонкие инструменты вмешательства в нашу политическую жизнь, поскольку они и так все контролировали», — добавил президент РФ.